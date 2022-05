Oekraïne en zeven andere landen strijden de komende weken om de laatste drie tickets voor het WK van eind dit jaar in Qatar. Dit is het schema van de play-offs om kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi (21 november-18 december).

Europa

Normaal gesproken was de Europese kwalificatiecampagne voor het WK al achter de rug, maar vanwege de Russische inval in Oekraïne besloot de UEFA de play-offs uit te stellen van maart naar juni. Oekraïne is namelijk een van de drie Europese landen die mag hopen op deelname aan het WK.

De ploeg van oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko speelt eerst in de halve finale tegen Schotland. Dat duel wordt gespeeld op Hampden Park in Glasgow en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Vier dagen later wordt in Cardiff de finale afgewerkt. Wales heeft zich al geplaatst door in maart van Oostenrijk te winnen. De winnaar van de finale kwalificeert zich voor het WK. Vooral voor Wales zou dat een unieke prestatie zijn. In 1958 deden 'The Dragons' voor het laatst mee aan een mondiaal eindtoernooi.

1 juni

Schotland-Oekraïne (halve finale)

5 juni

Wales-Schotland/Oekraïne (finale)

Voormalig FC Groningen-speler Ajdin Hrustic strijdt met Australië om een van de laatste drie WK-tickets. Voormalig FC Groningen-speler Ajdin Hrustic strijdt met Australië om een van de laatste drie WK-tickets. Foto: Getty Images

Azië/Oceanië

De Verenigde Arabische Emiraten en Australië liepen in de derde ronde van de WK-kwalificatiereeks in Azië en Oceanië directe plaatsing voor het eindtoernooi mis, maar krijgen in de play-offs een herkansing.

De winnaar van het duel in Doha is echter nog niet zeker van het WK. Daarvoor moet Peru nog verslagen worden in de intercontinentale play-offs, die een week later op het programma staan.

Bij Australië doet nog een oude bekende mee: Ajdin Hrustic. Hij speelde van 2016 tot 2020 voor FC Groningen en won twee weken geleden de Europa League met Eintracht Frankfurt.

7 juni

Verenigd Arabische Emiraten-Australië

Nieuw-Zeeland deed pas twee keer mee aan een WK. Nieuw-Zeeland deed pas twee keer mee aan een WK. Foto: Getty Images

Intercontinentale play-offs

Naast Verenigde Emiraten/Australië-Peru staat er nog een ander duel op het programma in de intercontinentale play-offs. Die wedstrijd gaat tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland.

Costa Rica is de afgelopen edities een zekerheidje geweest op het WK, maar dat geldt niet voor Nieuw-Zeeland. De 'All Whites' deden pas twee keer mee aan het grootste voetbaltoernooi ter wereld: in 1982 en 2010. In beide gevallen was de groepsfase het eindstation.

13 juni

Verenigde Arabische Emiraten/Australië-Peru

14 juni

Costa Rica-Nieuw Zeeland