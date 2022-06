Nog vijf landen strijden de komende dagen om de laatste twee tickets voor het WK van eind dit jaar in Qatar. Dit is het resterende schema van de play-offs om kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi (21 november-18 december).

De Verenigde Arabische Emiraten en Australië liepen in de derde ronde van de WK-kwalificatiereeks in Azië en Oceanië directe plaatsing voor het eindtoernooi mis, maar krijgen dinsdagavond in de play-offs een herkansing.

De winnaar van het duel in Doha is echter nog niet zeker van het WK. Daarvoor moet Peru nog verslagen worden in de intercontinentale play-offs, die volgende week op het programma staan.

Bij Australië doet een oude bekende mee: Ajdin Hrustic. Hij speelde van 2016 tot 2020 voor FC Groningen en won onlangs de Europa League met Eintracht Frankfurt.

7 juni, 20.00 uur: Verenigde Arabische Emiraten-Australië

Nieuw-Zeeland deed pas twee keer mee aan een WK. Foto: Getty Images

Intercontinentale play-offs

Naast Verenigde Arabische Emiraten/Australië-Peru staat er nog een duel op het programma in de intercontinentale play-offs. Die wedstrijd gaat tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland.

Costa Rica was de afgelopen edities een zekerheidje op het WK, maar dat geldt niet voor Nieuw-Zeeland. De 'All Whites' deden pas twee keer mee aan het grootste voetbaltoernooi ter wereld: in 1982 en 2010. In beide gevallen was de groepsfase het eindstation.

Alle wedstrijden worden overigens gespeeld in het Al Rayyan Stadium in Qatar, dat een van de acht WK-stadions is.

13 juni, 20.00 uur: Verenigde Arabische Emiraten/Australië-Peru

14 juni, 20.00 uur: Costa Rica-Nieuw Zeeland