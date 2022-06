De clubs uit de Eredivisie hebben tot en met 31 augustus om aan- en verkopen doen om hun selecties voor komend seizoen op orde te brengen. Dit is het overzicht van alle afgeronde transfers.

Ajax

Nieuw: Lisandro Magallán (RSC Anderlecht, einde huur), Kik Pierie (FC Twente, einde huur), Dominik Kotarski (HNK Gorica, einde huur)

Weg: Danilo (Feyenoord), Noussair Mazraoui (Bayern München), Przemyslaw Tyton (FC Twente), Brian Brobbey (RB Leipzig, einde huur), Zakaria Labyad (onbekend), André Onana (onbekend)

AZ

Nieuw: Mees de Wit (PEC Zwolle), Ferdy Druijf (Rapid Wien, einde huur), Kenzo Goudmijn (Excelsior, einde huur), Joris Kramer (Go Ahead Eagles, einde huur)

Weg: Kamal Sowah (Club Brugge, einde huur), Thomas Ouwejan (Schalke 04, was al verhuurd), Jeremy Helmer (onbekend)

SC Cambuur

Nieuw: Remco Balk (FC Utrecht, huur), Sam Hendriks (SC Cambuur, einde huur)

Weg: Issa Kallon (onbekend), Patrick Joosten (FC Groningen, einde huur), Jamie Jacobs (onbekend), Erik Schouten (onbekend), Tamás Kiss (Puskás Akadémia FC, einde huur)

FC Emmen

Nieuw:

Weg: Peter van Ooijen (onbekend), Reda Kharchouch (Sparta, einde huur), Joël van Kaam (FC Groningen, einde huur), Michael Brouwer (Heracles Almelo, einde huur), Metehan Güçlü (Stade Rennais, einde huur)

Excelsior

Nieuw:

Weg: Kenzo Goudmijn (AZ, einde huur), Marouan Azarkan (Feyenoord, einde huur), Nikita Vlasenko (Juventus, einde huur)

Feyenoord

Nieuw: Danilo (Ajax), Mark Diemers (Hannover 96, einde huur), Róbert Bozeník (Fortuna Düsseldorf, einde huur), Christian Conteh (FC Dordrecht, einde huur), Naoufal Bannis (NAC Breda, einde huur), Aliou Baldé (Waasland Beveren, einde huur), Marouan Azarkan (Excelsior, einde huur)

Weg: Philippe Sandler (onbekend), Valentin Cojocaru (SC Dnipro-1, einde huur), Cyriel Dessers (KRC Genk, einde huur), Guus Til (Spartak Moskou, einde huur), Reiss Nelson (Arsenal, einde huur)

Fortuna Sittard

Nieuw: Ivo Pinto (Dinamo Zagreb, was al gehuurd), Michael Verrips (Sheffield United, was al gehuurd), Adnan Ugur (Karargümrük, einde huur), Mike van Beijnen (FC Den Bosch, einde huur), Toshio Lake (MVV Maastricht, einde huur), Arian Kastrati (MVV Maastricht, einde huur), Joshua Wehking (MVV Maastricht, einde huur), Ruben van Kouwen (MVV Maastricht, einde huur)

Weg: Jordan Botaka (KAA Gent, einde huur), Nigel Lonwijk (Wolverhampton Wanderers, einde huur), Ryan Johansson (Sevilla, einde huur)

Go Ahead Eagles

Nieuw: Finn Stokkers (RKC Waalwijk), Xander Blomme (Club Brugge), Rashaan Fernandes (Telstar), Jahnoah Markelo (FC Twente)

Weg: Luuk Brouwers (FC Utrecht), Boyd Lucassen (NAC), Andries Noppert (Heerenveen), Ragnar Oratmangoen (FC Groningen), Jacob Mulenga (gestopt), Frank Ross (onbekend), Sam Crowther (onbekend), Iñigo Córdoba (Athletic Club, einde huur), Marc Cardona (Osasuna, einde huur), Joris Kramer (AZ, einde huur), Giannis-Foivos Botos (AEK Athene, einde huur), Ogechika Heil (HSV, einde huur)

FC Groningen

Nieuw: Alex Mortensen (Kalmar FF, was al gehuurd), Nordin Musampa (Ajax), Ragnar Oratmangoen (Go Ahead Eagles), Joey Pelupessey (transfervrij), Patrick Joosten (Cambuur, einde huur), Ramon Pascal Lundqvist (Panathinaikos, einde huur), Wessel Dammers (Willem II, einde huur), Sam Schreck (Erzgebirge Aue, einde huur), Joël van Kaam (FC Emmen, einde huur)

Weg: Bjorn Meijer (Club Brugge), Bart van Hintum (PEC Zwolle), Mohamed El Hankouri (onbekend), Melayro Bogarde (Hoffenheim, einde huur), Sebastian Tounekti (Bodø/Glimt, einde huur)

Sc Heerenveen

Nieuw: Andries Noppert (Go Ahead Eagles), Joaquín Fernández (CA Atenas, einde huur)

Weg: Ibrahim Dresevic (onbekend), Siem de Jong (onbekend), Lucas Woudenberg (onbekend), Jan Ras (onbekend), Hamdi Akujobi (onbekend), Stanislav Shopov (onbekend), Erwin Mulder (onbekend), Nick Bakker (onbekend), Joost van Aken (onbekend), Anthony Musaba (AS Monaco, einde huur), Nicolas Madsen (FC Midtjylland, einde huur), Sydney van Hooijdonk (Bologna, einde huur)

NEC

Nieuw: Thibo Baeten (Torina, einde huur), Kevin Bukusu (Helmond Sport, einde huur), Thomas Beekman (Helmond Sport, einde huur)

Weg: Édgar Barreto (gestopt), Rens van Eijden (gestopt), Ali Akman (Eintracht Frankfurt, einde huur), Mikkel Duelund (Dynamo Kyiv, einde huur), Calvin Verdonk (Famalicão, einde huur), Rodrigo Guth (Atalanta, einde huur)

PSV

Nieuw: Derrick Luckassen (Karagümrük, einde huur)

Weg: Yvon Mvogo (RB Leipzig, einde huur), Eran Zahavi (onbekend), Ryan Thomas (onbekend), Michal Sadílek (FC Twente, was al verhuurd)

RKC Waalwijk

Nieuw: Kevin Felida (transfervrij), Julian Lelieveld (De Graafschap)

Weg: Alexander Büttner (De Graafschap), Finn Stokkers (Go Ahead Eagles), Jens Odgaard (Sassuolo, einde huur), Ayman Azhil (Bayern Leverkusen, einde huur), Achraf El Bouchataoui (onbekend, einde huur)

Sparta Rotterdam

Nieuw: Reda Kharchouch (FC Emmen, einde huur), Mike Eerdhuijzen (FC Volendam), Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven), Arno Verschueren (Lommel SK, was al gehuurd)

Weg: Maduka Okoye (Watford), Michaël Heylen (onbekend), Benjamin van Leer (onbekend), Younes Namli (Krasnodar, einde huur), Riza Durmisi (Lazio, einde huur), Giannis Masouras (Olympiacos, einde huur), Joeri de Kamps (Slovan Bratislava, einde huur), Abou Harroui (Sassuolo, was al verhuurd)

FC Twente

Nieuw: Sem Steijn (ADO Den Haag), Przemyslaw Tyton (Ajax), Michal Sadílek (PSV, was al gehuurd), Thijs van Leeuwen (Almere City, einde huur), Jayden Oosterwolde (Parma, einde huur)

Weg: Giovanni Troupée (onbekend), Michel Vlap (Anderlecht, einde huur), Kik Pierie (Ajax, einde huur), Dimitrios Limnios (FC Köln, einde huur), Manfred Ugalde (Lommel SK, einde huur)

FC Utrecht

Nieuw: Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Nick Viergever (Greuther Fürth), Taylor Booth (Bayern München), Joshua Rawlins (Perth Glory), Calvin Raatsie (Ajax), Mike van der Hoorn (Arminia Bielefeld, was al gehuurd), Rocco Robert Shein (Flora Tallinn, was al gehuurd), Maarten Paes (Dallas FC, einde huur), Davy van den Berg (Roda JC, einde huur)

Weg: Willem Janssen (gestopt), Simon Gustafson (onbekend), Joris van Overeem (onbekend), Pontus Almqvist (Rostov, einde huur), Naoki Maeda (Nagoya Grampus, einde huur), Remco Balk (Cambuur, huur), Benaissa Benamar (FC Volendam, was al verhuurd)

Vitesse

Nieuw:

Weg: Danilho Doekhi (Union Berlin), Riechedly Bazoer (onbekend), Eli Dasa (onbekend), Eric Verstappen (onbekend), Loïs Openda (Club Brugge, einde huur), Adrian Grbic (FC Lorient, einde huur), Jacob Rasmussen (Fiorentina, einde huur), Yann Gboho (Vitesse, einde huur)

FC Volendam

Nieuw: Benaissa Benamar (FC Volendam, was al gehuurd)

Weg: Mike Eerdhuijzen (Sparta), Martijn Kaars (Helmond Sport), Kevin Visser (amateurs), Jim Beers (amateurs), Dion Vlak (amateurs), Robin Schulte (amateurs), Alex Plat (onbekend), Boy Deul (onbekend), Samir Ben Sallam (onbekend), Darius Johnson (onbekend), Gaetano Oristanio (Internazionale, einde huur), Filip Stankovic (Internazionale, einde huur)