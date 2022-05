ADO Den Haag is maandag diep door het stof gegaan voor de ongeregeldheden van zondag tijdens en na het verloren duel met Excelsior om promotie naar de Eredivisie. Supporters van de club uit de Keuken Kampioen Divisie zochten de confrontatie met de meegereisde fans van Excelsior en de Mobiele Eenheid (ME).

"We schamen ons diep voor wat er gisteren heeft plaatsgevonden", schrijft ADO in een verklaring. "We bieden de supporters die zich niet veilig gevoeld hebben in en om het stadion, en met name de supporters, spelers en staf van Excelsior, onze welgemeende excuses aan. Het is te gênant voor woorden."

ADO leek zondag in het eigen stadion promotie naar de Eredivisie veilig te stellen, maar de Hagenaren gaven in het laatste kwartier een 3-0-voorsprong uit handen. In de beslissende penaltyserie - na een 4-4-stand na verlenging - trok Excelsior aan het langste eind, waarna fanatieke fans van ADO massaal het veld op kwamen.

Spelers en staf van Excelsior moesten voor hun eigen veiligheid naar de kleedkamers sprinten. Ondertussen gooiden de woedende supporters van ADO vuurwerk en andere voorwerpen in het vak met Excelsior-fans. Ook buiten het stadion was het onrustig. Vier agenten raakten gewond bij de ongeregeldheden.

ADO zegt "al het mogelijke te doen" om de daders op te sporen en te bestraffen. "Alle camerabeelden binnen en buiten het stadion zullen worden geanalyseerd. We willen niet op de maatregelen vooruitlopen, maar langdurige stadionverboden zullen deel uitmaken van de maatregelen."

'Door dit soort incidenten komt de club er slecht op te staan'

De wedstrijd dreigde overigens voor het einde van de wedstrijd al te escaleren. Tientallen supporters hadden hun stoeltje verlaten en stonden bij de boarding of zelfs half op het veld, om zich klaar te maken voor een veldbestorming.

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen zei na afloop van de bizarre finale van de play-offs dat er in de eerste helft van de verlenging een supporter op zijn stoel zat. ADO-coach Giovanni Franken sprak van "buitenlandse taferelen" en gaf aan dat hij door fans belemmerd werd in zijn werk.

"Het Cars Jeans Stadion moet een open en toegankelijke plek zijn voor iedereen waar elke bezoeker zich veilig moet voelen", schrijft ADO. "Naast de financiële schade en mogelijke boetes weegt de imagoschade voor de club op dit moment ook heel zwaar. Door dit soort incidenten komt de club er slecht op te staan."

De KNVB heeft nog niet gereageerd op de rellen van zondag. Het is nog onduidelijk of de voetbalbond met een verklaring komt. Mogelijk wordt er een onderzoek gestart en kan ADO bestraft worden voor de chaos in en rondom het Cars Jeans Stadion.