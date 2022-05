Trainer Jos Luhukay vertrekt per direct bij VVV-Venlo. De Limburger stond nog een jaar onder contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar concludeerde na gesprekken met de clubleiding dat hij beter afscheid kan nemen.

"Samen met de raad van commissarissen hebben we veel gesprekken gevoerd over de professionalisering binnen het voetbaltechnisch kader van de club. Het siert de clubman Jos Luhukay dat hij nu anderen de ruimte geeft om daar verder invulling aan te geven", zegt algemeen directeur Marco Bogers.

De 58-jarige Luhukay werd in maart vorig jaar aangesteld met de opdracht om VVV in de Eredivisie te houden. Dat lukte niet - de Venlonaren eindigden als zeventiende en degradeerden rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie - maar de ervaren coach mocht blijven zitten.

Dit seizoen kon VVV niet meedoen om promotie. De club eindigde op de tiende plek en liep een plek in de play-offs mis. Het verschil met nummer negen De Graafschap was acht punten. Het contract van Luhukay werd in januari nog verlengd, maar nu komt er na ruim een jaar toch een einde aan de samenwerking.

"Ik heb met veel toewijding, passie en plezier gewerkt bij 'mijn' VVV", zegt Luhukay. "Er liggen veel uitdagingen en mogelijkheden om voor de langere termijn iets moois op te bouwen. Het belang van de club gaat boven alles en ik denk dat het nu een geschikt moment is voor mezelf en de club om dit aan anderen over te laten."

Luhukay was bij VVV bezig aan zijn eerste klus in Nederland. Hij werkte vooral in Duitsland, bij onder meer Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC.