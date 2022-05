Twee spelers van de Franse club Auxerre zijn zondagavond lichtgewond geraakt tijdens de rellen die ontstonden na het gewonnen promotieduel op bezoek bij Saint-Étienne.

Enkele honderden aanhangers van Saint-Étienne stormden het veld op nadat Auxerre via strafschoppen had gewonnen. De supporters van de thuisclub gooiden vuurwerk en fakkels richting de spelers, die vluchtten naar de kleedkamers.

Volgens de autoriteiten liepen twee spelers van Auxerre lichte verwondingen op. Het is niet bekend om wie het gaat. Daarnaast raakten minstens zeventien toeschouwers en veertien politieagenten lichtgewond.

Saint-Étienne, tienvoudig landskampioen en daarmee samen met Paris Saint-Germain recordhouder in de Franse competitie, degradeerde door de nederlaag naar de Ligue 2. Auxerre dwong juist promotie naar de hoogste divisie af.

Saint-Étienne zei in een verklaring de rellen "met klem te veroordelen" en de daders te willen vervolgen. "Onze aandacht gaat naar de getroffenen en we zullen de nodige juridische procedures starten", schreef de club.

In Nederland betraden supporters van ADO Den Haag zondag het veld na het via strafschoppen verloren duel met Excelsior om promotie naar de Eredivisie. De aanhangers van de thuisclub gooiden onder meer vuurwerk in het vak met Excelsior-fans. De mobiele eenheid greep daarna in.