De promotie van Excelsior voelt voor trainer Marinus Dijkhuizen als nu of nooit. De Rotterdamse club, die zondag in een knotsgek duel na strafschoppen afrekende met ADO Den Haag (4-4 en 7-8), wordt komend seizoen een van de vele ploegen in de Eredivisie met handhaving als doelstelling, terwijl de Keuken Kampioen Divisie een rits ambitieuze en kapitaalkrachtige clubs krijgt.

"De Keuken Kampioen Divisie is komend seizoen echt extreem", aldus Dijkhuizen. "Handhaven in de Eredivisie wordt misschien wel makkelijker dan promoveren naar de Eredivisie."

Financieel behoorde Excelsior dit seizoen al niet tot de topclubs in de Keuken Kampioen Divisie, waar volgend seizoen met PEC Zwolle, Willem II en Heracles Almelo nog drie kapitaalkrachtige clubs aan worden toegevoegd.

"We hadden de elfde begroting van de KKD", weet Dijkhuizen. "En dat was niet anders geworden als we naast promotie hadden gegrepen. NAC Breda, Roda JC, De Graafschap... Ze hebben allemaal veel hogere budgetten. Wij kunnen geen Verheydt of Mühren halen, maar we promoveren wel. Dat maakt deze promotie zo mooi."

Dijkhuizen promoveerde in 2014 ook al met Excelsior naar de Eredivisie, maar tussendoor was hij veel minder succesvol bij NAC, Cambuur en het Engelse Brentford. "Het is misschien wel makkelijker werken bij Excelsior dan bij een club als NAC, dat heb ik in ieder geval gemerkt. Excelsior is gemoedelijker, we raken bij Excelsior niet in de war. Normaal beleid. Dat is ook fijn voor spelers, het is de kracht van Excelsior."

'Eindelijk komen er nieuwe lamellen'

De vraag is wat voor toekomst Excelsior heeft in de Eredivisie. Het budget gaat wel iets omhoog, maar het blijft beperkt. Met een capaciteit van 4.500 is het Van Donge & De Roo Stadion bovendien het kleinste stadion van de Eredivisie.

"Hopelijk kunnen we door de promotie een aantal spelers behouden die anders weg zouden gaan", vervolgt Dijkhuizen. "Dallinga? Dat geloof ik niet. Ik denk dat er voor hem clubs komen waar hij geen nee tegen kan zeggen. Maar andere spelers wel. En het zou mooi zijn als er wat ervaring bij komt. Niet te veel. We hebben vooral jonge, frisse gasten nodig die graag bij Excelsior willen spelen."

Ook op het gebied van faciliteiten gaat Excelsior er een stukje op vooruit. "We krijgen een nieuwe gym. En ik krijg een nieuwe trainerskamer. Die trainerskamer is nog bijna hetzelfde als toen ik midden jaren negentig bij Excelsior speelde. De lamellen van toen hangen er nog. Eindelijk komen er nieuwe."