Silvio Berlusconi keert terug in de Serie A. AC Monza, de club die sinds 2018 in handen van de voormalige Italiaanse premier is, promoveerde via de play-offs voor het eerst in de 110-jarige clubhistorie naar het hoogste niveau. Dat deed de ploeg door Pisa te verslaan.

"We hebben een jaar lang hard gevochten en nu iets historisch bereikt", zei Berlusconi bij Sky Italia. "Monza speelde nog nooit in de Serie A, maar we hebben dat nu bereikt. Geweldig voor ons en voor de inwoners van Brianza."

De ploeg van Berlusconi had donderdag in eigen stadion met 2-1 gewonnen. Bij de return op zondag in Pisa stond het na negentig minuten 3-2 voor de thuisclub, waardoor een verlenging noodzakelijk was. Via doelpunten van Luca Marrone en Christian Gytkjaer trok Monza de wedstrijd in het extra half uur naar zich toe.

De 85-jarige Berlusconi kocht de club vier jaar geleden voor 3 miljoen euro, toen Monza nog in de Serie C speelde. Berlusconi stelde zijn vaste rechterhand Adriano Galliani aan als directeur. Samen vierden ze eerder grote successen bij AC Milan. Berlusconi was tussen 1986 en 2017 eigenaar van de 'Rossoneri', met Galliani als directeur. Milan werd in die periode onder meer vijf keer kampioen van Europa en acht keer in Italië.

Met Monza promoveerde Berlusconi in 2020 naar de Serie B en hij wilde daarna direct doorstoten naar de Serie A, maar vorig jaar ging het mis in de play-offs. De ploeg van trainer Giovanni Stroppa koerste dit seizoen af op rechtstreekse promotie.

Op de slotdag van de reguliere competitie gaf Monza echter de tweede plek uit handen. Via de play-offs werd de zo gewenste promotie alsnog bereikt. "Eén ding is zeker: de Serie A is geen eindpunt, maar een vertrekpunt", aldus de ambitieuze club.