Ongeloof en frustratie overheersten zondagavond bij ADO Den Haag na het krankzinnige slot van de finale tegen Excelsior in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Hagenaars gaven in de slotfase een 3-0-voorsprong uit handen en liepen uiteindelijk na strafschoppen promotie mis.

"Wat hier vandaag is gebeurd, is met geen pen te beschrijven", zei aanvoerder Boy Kemper in gesprek met Omroep West. "Als je hier een wedstrijdverslag van moet schrijven, heb je meerdere pennen nodig. Dat meen ik serieus. Dit heb ik nog nooit meegemaakt en hoop ik ook nooit meer mee te maken. Dit is bizar."

Na het weggeven van een zeker lijkende zege - van 3-0 naar 3-3 - kwam ADO in de verlenging toch weer op voorsprong via Sacha Komljenovic, maar Redouan El Yaakoubi bracht Excelsior in de tweede helft van de extra tijd langszij. In de zenuwslopende penaltyserie misten Dhoraso Moreo Klas en Jamal Amofa.

Direct na het laatste fluitsignaal liep het uit de hand in het Cars Jean Stadion, waar fanatieke ADO-supporters massaal het veld op renden. Sommige fans gooiden voorwerpen en vuurwerkpijlen in het uitvak. Spelers van Excelsior moesten voor hun veiligheid naar de catacomben sprinten. De Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen om de rust enigszins terug te brengen.

'Het leken wel buitenlandse taferelen'

In de reguliere speeltijd dreigde het ook al te escaleren toen ADO Den Haag nog afstevende op promotie. Supporters verlieten hun stoeltje om zich klaar te maken voor een euforische veldbestorming, waardoor sommige fans over de boarding op het veld stonden. Spelers van Excelsior voelden zich bedreigd.

ADO-trainer Giovanni Franken wist ook niet wat hij meemaakte. "Het was moeilijk om het team te blijven coachen, want er liepen mensen voor mijn neus langs. Het leken we buitenlandse taferelen. Dit zie je in Latijns-Amerika. Ik werk een paar keer serieus belemmerd in mijn functioneren", zei de coach in gesprek met ESPN.

Franken benadrukte dat hij het geweld van de supporters veroordeelt, maar hij toont ook begrip voor de teleurgestelde fans. "Het is een emotionele club. Wij houden van de fans, want ze geven ons alles. Wij willen hen ook alles geven. Het spijt mij en het team voor de supporters dat we ze niet hebben kunnen geven wat ze willen."

Niet alleen op het veld, maar ook buiten het stadion bleef het lang onrustig in Den Haag. Een woordvoerder van de politie meldde zondagavond dat er bij de rellen vier agenten gewond zijn geraakt.