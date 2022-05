Dirk Kuijt lijkt de belangrijkste kandidaat om komend seizoen trainer van ADO Den Haag te worden. Zowel De Telegraaf als Voetbal International meldt dat de voormalig topspits in beeld is bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, die zondag net naast promotie naar de Eredivisie greep.

De 41-jarige Kuijt moet in Den Haag de opvolger worden van Giovanni Franken, die tijdelijk aan het roer staat bij ADO en niet over de benodigde papieren voor het hoofdtrainerschap beschikt. Onder zijn leiding liep de club zondag promotie mis in een spectaculaire tweestrijd met Excelsior.

Lang leek de trainerscarrière van Kuijt af te koersen op een aanstelling bij Feyenoord. De oud-speler werd als jeugdtrainer bij de Rotterdamse club klaargestoomd tot coach van het eerste elftal, een functie die hem ook in het vooruitzicht was gesteld door toenmalig technisch directeur Martin van Geel.

Toen coach Dick Advocaat afgelopen seizoen echter zijn vertrek aankondigde, koos Feyenoord voor Arne Slot als opvolger. Daarop besloot Kuijt om de Rotterdamse club te verlaten en zijn heil ergens anders te zoeken. Er volgde een periode zonder vaste aanstelling, waarin Kuijt zich oriënteerde op zijn toekomst.

In Den Haag zal Kuijt een club in mineur treffen. ADO degradeerde afgelopen seizoen na dertien jaar op het hoogste niveau naar de Keuken Kampioen Divisie en zondag kreeg de club opnieuw een tik te verwerken.

ADO dacht namelijk bij een 3-0-voorsprong op Excelsior in de return van de finale van de play-offs om promotie - het heenduel was in 1-1 geëindigd - de slingers op te kunnen hangen, maar via een sensationele slotfase en een spannende penaltyreeks werd de club alsnog veroordeeld tot een langer verblijf in de Keuken Kampioen Divisie.