Oranje onder 17 heeft zich zondag geplaatst voor de finale van het EK. De ploeg van bondscoach Mischa Visser won in het Israëlische Netanya na strafschoppen van Servië, nadat het duel na reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd.

Alle doelpunten in Israël vielen in de tweede helft. Jason van Duiven opende kort na rust de score voor Nederland met een schot in de rechterhoek, maar acht minuten later stonden de Serviërs op voorsprong via een rake kopbal van Jovan Milosevic en een inzet van Jovan Mijatovic.

Ruim een kwartier voor tijd zorgde Jaden Slory op aangeven van Mike Kleijn voor de 2-2, waarna niet meer werd gescoord. Een strafschoppenreeks gaf vervolgens de doorslag en daarin was Oranje met 5-4 de sterkste.

In de finale neemt Nederland het komende woensdag in Netanya op tegen Frankrijk, dat in de andere halve eindstrijd eveneens na penalty's van Portugal won. Ook die wedstrijd eindigde na negentig minuten in 2-2.

Oranje won de vorige twee edities van het EK onder 17 in 2018 en 2019. De afgelopen twee jaar ging het EK niet door wegens de coronapandemie.