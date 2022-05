Excelsior-spits Thijs Dallinga liet zijn tranen zondag de vrije loop na de promotie van zijn ploeg naar de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen in een knotsgek duel (4-4) na strafschoppen van ADO Den Haag.

"Wat een avond zeg. Ik heb het nog nooit zo gek meegemaakt", zei de topscorer na de wedstrijd tegen ESPN. Excelsior knokte zich in de slotfase van een 3-0-achterstand terug tot 3-3, kwam in de verlenging weer terug van een achterstand (4-4) en won na strafschoppen (7-8).

Het duel werd tweemaal onderbroken. Fans van ADO bekogelden een grensrechter met onder meer aanstekers, nadat Excelsior bij een stand van 0-0 een strafschop had mogen nemen. Scheidsrechter Danny Makkelie wilde ook niet aan de verlenging beginnen omdat veel fans van de thuisploeg na de 3-3 over de afrastering waren geklommen. Na de strafschoppenserie zochten fans van ADO de confrontatie met supporters van Excelsior.

De promotie deed Dallinga extra goed omdat hij bij een stand van 0-0 een strafschop miste. "Dat is het ergste wat er is. Gelukkig kon ik de bal in de 92e minuut nog binnenkoppen om er een verlenging uit te slepen. Ik heb er echt geen woorden voor. Ik ben zo trots op dit team, echt niet normaal."

'We zijn uit het niets opgestaan'

Trainer Marinus Dijkhuizen vond het mooi om te zien dat zijn elftal de rust bewaarde in een wedstrijd die twee keer werd onderbroken vanwege misdragingen van ADO-fans.

"Je gaat geen analyse vragen, hè?", zei hij. "We zijn uit het niets opgestaan. Wij zijn een Eredivisie-waardige club, dat is mooi."

Dijkhuizen had de hoop bij de 3-0-achterstand nog niet opgegeven. "Je gelooft erin, maar je verwacht niet dat de goals daadwerkelijk gaan vallen."