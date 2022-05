De ME heeft zondag moeten ingrijpen in en rond het stadion van ADO Den Haag, nadat de club promotie naar de Eredivisie misliep tegen Excelsior. Supporters van de thuisclub bestormden het veld en het uitvak en later liep het ook buiten het stadion uit de hand.

Tijdens de wedstrijd, die in 4-4 eindigde en na strafschoppen werd beslist, kwam een deel van de supporters al de tribunes af om zich langs het veld te begeven. Na afloop van de penaltyserie ging het mis.

De feestvierende spelers van Excelsior en verslaggevers vluchtten de catacomben in voor de aanstormende ADO-supporters, die vervolgens de confrontatie met het uitvak zorgden. Ze gooiden met vuurwerk en voorwerpen.

Nadat de ME de situatie in het CARS Jeans Stadion vrij snel onder controle leek te hebben, verplaatste de onrust zich naar buiten. Ook daar voerde de ME charges uit.

Volgens de politie Den Haag gebruiken de ADO-fans fors geweld, zijn er politiehonden ingezet en zijn er inmiddels meerdere aanhoudingen verricht.

