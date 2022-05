Nottingham Forest is na 23 jaar terug in de Premier League. De drievoudig Europacup I-winnaar was zondag op Wembley in een allesbeslissende wedstrijd met 1-0 te sterk voor Huddersfield Town.

Het enige doelpunt viel in de 43e minuut en kwam op naam van verdediger Levi Colwill, die zijn eigen keeper passeerde. Nottingham had in de hele wedstrijd meer balbezit dan Huddersfield, dat geen enkele keer op doel schoot.

Bij Huddersfield behoorde Carel Eiting niet tot de selectie. De voormalige Ajax-middenvelder is sinds januari bezig aan zijn tweede periode bij 'The Terriers', die in 2019 uit de Premier League degradeerden.

Nottingham kwam in het seizoen 1998/1999 voor het laatst op het hoogste niveau van Engeland uit. Sindsdien bivakkeerde de oud-club van onder anderen Hans van Breukelen en Pierre van Hooijdonk in het Championship en de League One.

In de vorige ronde van de play-offs had Nottingham, dat dankzij de promotie zo'n 220 miljoen euro aan inkomsten kan bijschrijven, afgerekend met Sheffield United. 'Forest' won toen na strafschoppen.

Eerder verzekerden Championship-kampioen Fulham en nummer twee Bournemouth zich al van promotie naar de Premier League. Burnley, Watford en Norwich City dalen af.