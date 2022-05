Gedeeld recordkampioen Saint-Étienne is zondag na achttien jaar gedegradeerd uit de Ligue 1, waarna het helemaal misging in Stade Geoffroy-Guichard. Het veld werd massaal bestormd door woedende fans. Eerder op de dag verzekerde Nottingham Forest zich in Engeland na 23 jaar van een terugkeer in de Premier League.

Tienvoudig landskampioen Saint-Étienne verloor in de return van de play-off om lijfsbehoud na penalty's van Auxerre, nadat de wedstrijd na zowel reguliere speeltijd als verlenging in 1-1 was geëindigd.

Na de beslissende penalty liep het volledig uit de hand. Supporters bestormden het veld en gooiden vuurwerk en voorwerpen het publiek in. De spelers en stafleden vluchtten de catacomben in. Supportersrellen zijn al langer een thema in Frankrijk, waar het in de afgelopen jaren regelmatig misging in stadions.

Tijdens de wedstrijd zette Hamza Sakhi Auxerre vroeg in de tweede helft op voorsprong, waarna Mahdi Camara Saint-Étienne een kwartier voor tijd op gelijke hoogte bracht. De heenwedstrijd was ook in 1-1 geëindigd en dus moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin werd niet gescoord, waarna Auxerre de penaltyserie met 5-4 won.

Saint-Étienne deelt het recordaantal landstitels met Paris Saint-Germain. De club werd in 1981 voor het laatst kampioen van Frankrijk. Auxerre keert na tien jaar afwezigheid terug in de Ligue 1.

35 Supporters bestormen veld Saint-Étienne na degradatie

Nottingham Forest na 23 jaar terug

Nottingham Forest rekende eerder op de dag op Wembley af met Huddersfield Town: 1-0. Het enige doelpunt viel in de 43e minuut en kwam op naam van verdediger Levi Colwill, die zijn eigen keeper passeerde.

Bij Huddersfield behoorde Carel Eiting niet tot de selectie. De voormalige Ajax-middenvelder is sinds januari bezig aan zijn tweede periode bij 'The Terriers', die in 2019 uit de Premier League degradeerden.

Nottingham kwam in het seizoen 1998/1999 voor het laatst op het hoogste niveau van Engeland uit. Sindsdien bivakkeerde de oud-club van onder anderen Hans van Breukelen en Pierre van Hooijdonk in het Championship en de League One.

In de vorige ronde van de play-offs had Nottingham, dat dankzij de promotie zo'n 220 miljoen euro aan inkomsten kan bijschrijven, afgerekend met Sheffield United. 'Forest' won toen na strafschoppen.

Eerder verzekerden Championship-kampioen Fulham en nummer twee Bournemouth zich al van promotie naar de Premier League. Burnley, Watford en Norwich City dalen af.