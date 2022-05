Excelsior speelt volgend seizoen na drie jaar afwezigheid weer in de Eredivisie. De Rotterdamse club knokte zich zondag in de return van de finale om promotie tegen ADO Den Haag terug van een 3-0-achterstand (3-3) en na verlenging was het 4-4 in het CARS Jeans Stadion. Strafschoppen moesten de beslissing brengen en daarin was Excelsior beter dan de Haagse club (7-8).

Na een 1-1-gelijkspel van dinsdag in Rotterdam volgde zondag een knotsgekke return in Den Haag. Thijs Dallinga miste na een half uur een penalty, waarna ADO orde op zaken leek te stellen. Door goals van Thomas Verheydt (35e minuut), Felipe Pires (42e minuut) en Sem Steijn (47e minuut) was de Haagse club hard op weg naar de Eredivisie, maar in het laatste kwartier stortte de ploeg van trainer Giovanni Franken in na een tweede gele kaart en dus rood voor verdediger Tyrese Asante.

Na goals van Marouan Azarkan (78e minuut) en Reuven Niemeijer (83e minuut) had Excelsior weer hoop. Terwijl de Haagse fans langs de lijn stonden om uit vreugde het veld te bestormen, kopte Dallinga in de derde minuut van de blessuretijd de 3-3 binnen en dus werd het verlengen. In al het tumult had Excelsior-invaller Michael Chacón ook nog rood gehad.

In de verlenging kwam ADO via Sascha Komljenovic (97e minuut) toch weer op voorsprong, maar in de 108e minuut maakte Redouan El Yaakoubi de 4-4.

Er volgde een lange serie met liefst achttien strafschoppen. ADO miste twee keer en Excelsior één keer, waardoor de Rotterdamse club promoveert. Het zorgde voor woede bij een deel van de Haagse fans, die het veld op renden. Daar volgde een confrontatie met de ME.

De Excelsior-spelers konden de promotie daardoor niet op het veld vieren. Voor ADO, dat een jaar geleden degradeerde, rest weer een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Er wacht een zware strijd met kapitaalkrachtige clubs als Heracles Almelo, Willem II, PEC Zwolle en NAC Breda.

Stadion na tien jaar weer uitverkocht

Bij de eerste thuiswedstrijd van ADO dit seizoen, tegen Jong Ajax, waren in augustus slechts 3.057 toeschouwers aanwezig. Voor de cruciale return zondag tegen Excelsior liep Den Haag wél uit. Sterker, voor het eerst sinds ADO-Ajax in 2012 was het stadion met bijna 15.000 toeschouwers uitverkocht.

Na dertien seconden kon het Haagse publiek al bijna juichen, want meteen na de aftrap liet spits Verheydt een grote kans onbenut en in de rebound schoot Ricardo Kishna over. Daarmee was de toon gezet. ADO kreeg meer kansen, maar na een half uur ging de bal aan de andere kant op de stip vanwege hands van ADO-verdediger Jamal Amofa. Keuken Kampioen Divisie-topscorer Dallinga ging achter de bal staan en hij faalde. ADO-doelman Hugo Wentges keerde de slap ingeschoten penalty.

De opluchting en de euforie was enorm bij de ADO-fans, maar een minuut later was dat ineens voorbij. Scheidsrechter Danny Makkelie staakte de wedstrijd voor tien minuten omdat een van de assistent-scheidsrechters was bekogeld, onder meer met een leeg flesje Jägermeister.

Na de hervatting bleef ADO aanvallen en in de 35e minuut werd dat beloond. Boy Kemper vond met een prachtige voorzet Verheydt en die kopte raak (1-0). Zeven minuten later werd het nog mooier voor de thuisclub. Een corner kwam terecht bij Pires, die aannam en de bal in de verre hoek plaatste (2-0).

Het leek een heel mooie avond te gaan worden voor ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

Supporters van ADO staan langs de lijn

Met een 2-0-voorsprong was ADO halverwege hard op weg naar de Eredivisie en in de 47e minuut leek het zo goed als beslist. Steijn, die de overstap gaat maken naar FC Twente, schoot binnen. Verheydt miste daarna nog twee kansen op 4-0, terwijl het Haagse publiek al voorzichtig de aanstaande promotie vierde. Steeds meer ADO-fans verzamelden zich aan de rand van het veld.

In de 69e minuut was er ineens reden tot zorg voor ADO, toen Asante zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg. Azarkan maakte twaalf minuten voor tijd 3-1 en de paniek sloeg toe bij ADO toen het in de 83e minuut via Niemeijer 3-2 werd. ADO leek met kunst- en vliegwerk stand te houden, tot Dallinga in de derde minuut van de blessuretijd de gelijkmaker binnenkopte.

In de chaotische slotfase had Excelsior-invaller Chacón ook nog rood gekregen en dus was het weer tien tegen tien in de verlenging. ADO moest zich mentaal oprichten en dat lukte dankzij twee invallers. Amar Catic stuurde Komljenovic in de 97e minuut de diepte in en die schoot raak: 4-3.

Toch ging het daarna weer mis voor de thuisploeg. El Yaakoubi kopte in de 108e minuut een corner van Julian Baas binnen en bracht het uitvak in extase.

Strafschoppen moesten de beslissing nemen en dat ging lang door. In de reguliere serie misten Raphaël Eyongo (Excelsior) en Dhoraso Klas (ADO). Verder schoot iedereen raak, tot de achttiende strafschop. Excelsior-keeper van Gassel keerde penalty van Jamal Amofa en bracht de Rotterdamse club zo terug in de Eredivisie.