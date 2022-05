Quincy Promes heeft Spartak Moskou zondag aan de Russische beker geholpen. De Nederlander maakte het winnende doelpunt in de finale tegen Dynamo Moskou: 2-1.

Promes kwam een kleine twintig minuten voor tijd tot scoren in Moskou. De aanvaller werd bij een razendsnelle counter gelanceerd door Alexander Sobolev, omspeelde Dynamo-doelman Igor Leshchuk en schoot de bal simpel in het lege doel.

Sobolev had in de tiende minuut de score geopend voor Spartak. Tien minuten na rust tekende Arsen Zakharyan voor de gelijkmaker. Na het doelpunt van Promes kreeg Dynamo Moskou in de 99e minuut nog een penalty, maar Daniil Fomin miste vanaf 11 meter.

De dertigjarige Promes wordt in Nederland vervolgd voor poging tot moord. Hij zou in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in de knie hebben gestoken.

Voor Spartak is het de eerste Russische beker sinds 2003. De ploeg uit Moskou won de prijs in totaal dertien keer. Dynamo Moskou veroverde de beker in 1995 voor het laatst en dat was tevens de laatste prijs van de club.

In de Russische competitie kwam Spartak dit seizoen niet verder dan de tiende plaats. De landstitel ging naar FC Zenit.