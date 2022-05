Bruno Martins Indi is er blij mee dat hij zich met AZ heeft geplaatst voor Europees voetbal én dat hij zich weer mag laten zien bij het Nederlands elftal. De verdediger werd deze week voor het eerst in bijna vijf jaar geselecteerd voor Oranje.

"Ik ben hartstikke blij en dank AZ voor het platform dat het me heeft gegeven om mezelf te laten zien. Ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat ik een potentiële international ben. De bondscoach belde met dat ik een kans krijg. Dat is top", zei Martins Indi tegen ESPN na de 6-1-zege met AZ op Vitesse in de finale van de play-offs.

"Op basis van mijn prestaties geloofde ik er altijd in dat ik in aanmerking zou kunnen komen, al moet het team natuurlijk ook goed spelen. Dit is mooi. Het geeft een goed gevoel, net als de eerste keer. Ik heb het goed gevierd."

De dertigjarige Martins Indi speelde zijn laatste van 34 Oranje-interlands op 4 juni 2017, toen Nederland in een oefenwedstrijd met 5-0 te sterk was voor Ivoorkust. Sindsdien werd hij nog één keer opgeroepen, maar kwam hij niet meer in actie.

Dolle vreugde bij AZ na het veiligstellen van Europees voetbal. Dolle vreugde bij AZ na het veiligstellen van Europees voetbal. Foto: ANP

Clasie belde Oranje zelf af

Ook AZ-ploeggenoot Jordy Clasie behoorde tot de voorselectie van Oranje. De middenvelder besloot echter om zich niet beschikbaar te stellen voor de definitieve groep, zo vertelde hij na het duel met Vitesse.

"Ik heb de bondscoach woensdag zelf gebeld met de mededeling dat ik al twee maanden een probleem met mijn knie heb", aldus Clasie, die zijn laatste interland in 2016 speelde. "Het is belangrijk om op dit moment voor mijn eigen lichaam te kiezen, hoe zuur en jammer ik het ook vind om er niet bij te zijn."

Martins Indi was blij dat AZ, dat eerder deze maand een mindere periode beleefde, zich in de finale van de play-offs oprichtte. "Ik heb altijd vertrouwen in de ploeg gehouden. We zijn terug naar de basis gegaan en hebben vanuit daar ons voetbal gespeeld."

AZ komt komend seizoen dankzij de royale overwinning op Vitesse uit in de tweede voorronde van de Conference League, het toernooi waarin de Alkmaarders dit seizoen in de achtste finales strandden.