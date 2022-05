AZ heeft zich zondag dankzij een grote zege op Vitesse voor de tweede voorronde van de Conference League geplaatst. De Alkmaarders waren in de return van de play-off-finale met 6-1 te sterk voor de Arnhemmers, waarmee de 2-1-nederlaag uit het heenduel werd weggepoetst.

Al binnen een kwartier zat het sterk spelende AZ op rozen door doelpunten van Vangelis Pavlidis (hij rondde van dichtbij af) en Tijjani Reijnders, die van flinke afstand uithaalde. Vitesse-keeper Jeroen Houwen verkeek zich op de zwabberende bal.

Tussendoor had Vitesse uit een corner de lat geraakt en miste Thomas Buitink vervolgens van dichtbij, maar verder was AZ veruit het gevaarlijkst. Na verschillende kansen maakte Dani de Wit er vlak voor rust na een fraaie aanval 3-0 van. De spelmaker kon de bal over de doellijn lopen en juichte al voordat hij scoorde.

Na rust vervloog het laatste beetje hoop van Vitesse in de 53e minuut, toen het achterin helemaal open lag en Reijnders - hij speelde bij afwezigheid van de niet fitte Fredrik Midtsjø - zijn tweede goal van de middag maakte.

In de slotfase mochten de AZ-fans nog tweemaal juichen dankzij Jesper Karlsson, die eerst raak schoot uit een vrije trap en vlak voor tijd het eindstation van een mooie aanval was. Tussendoor had Riechedly Bazoer uit een vrije trap de eer gered.

Dani de Wit juichte al voordat hij AZ op 3-0 zette. Dani de Wit juichte al voordat hij AZ op 3-0 zette. Foto: ANP

AZ is een van de vijf Nederlandse clubs in Europa

AZ gaat dankzij de zege voor de 21e keer in de clubgeschiedenis en voor de vijfde keer op rij Europa in. Dit seizoen kwam de ploeg van trainer Pascal Jansen tot de achtste finales van de Conference League, waarin FK Bodø/Glimt over twee duels te sterk was.

De tweevoudig landskampioen is een van de vijf clubs die Nederland komend seizoen vertegenwoordigen in Europees verband. Ajax, PSV, Feyenoord en FC Twente zijn de andere vier.

Voor het Vitesse van coach Thomas Letsch komt er geen nieuw Europees avontuur. De Arnhemmers kwamen dit seizoen net als AZ tot de laatste zestien in de Conference League. Er werd verloren van de latere winnaar AS Roma.

Nederlandse clubs die Europa in gaan Ajax: groepsfase Champions League

PSV: derde voorronde Champions League

Feyenoord: groepsfase Europa League

FC Twente: derde voorronde Conference League

AZ: tweede voorronde Conference League