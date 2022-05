Ralf Rangnick zal zijn opvolger Erik ten Hag toch niet van advies gaan voorzien bij Manchester United. De 63-jarige Duitser zou een rol als adviseur combineren met het bondscoachschap van Oostenrijk.

Rangnick maakte het seizoen bij United af als vervanger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. In zijn contract was opgenomen dat hij per komend seizoen op de achtergrond aan de club verbonden zou blijven.

Een maand geleden werd Rangnick aangesteld als bondscoach van Oostenrijk, waarbij bekend werd dat hij die baan zou combineren met zijn rol bij United. Nu is in onderling overleg besloten daar toch van af te zien.

"We willen Ralf bedanken voor zijn inzet als interim-manager in de afgelopen zes maanden. We wensen hem heel veel succes in het volgende hoofdstuk van zijn trainerscarrière", meldt United zondag in een verklaring.

De ervaren Rangnick werkte voor zijn komst naar United in verschillende functies voor VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim, Red Bull Salburg, RB Leipzig en Lokomotiv Moskou.

De van Ajax overgekomen Ten Hag neemt Mitchell van der Gaag en Steve McClaren mee als assistent-coaches naar United. De club hoopt komend seizoen een rol van betekenis in de Premier League-top te spelen en komt uit in de Europa League.