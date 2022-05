De voetbalsters van FC Twente hebben zich zondag zonder problemen geplaatst voor de finale van de Eredivisie Cup. De kersverse kampioen was ook in het tweede halvefinaleduel te sterk voor ADO Den Haag: 2-0.

FC Twente had donderdag in Den Haag al met 1-6 gewonnen van ADO, waardoor de return in Enschede niet meer dan een formaliteit was.

De thuisploeg won zondag door twee goals van Fenna Kalma. De topscorer maakte na een half uur de 1-0 en tekende halverwege de tweede helft met een rake strafschop voor de 2-0-eindstand.

FC Twente speelt volgende week zondag in de finale van de Eredivisie Cup op de eigen Sportcampus Diekman tegen Ajax of PSV. Die twee ploegen zijn zondag in Amsterdam om 14.30 uur begonnen aan hun return. Ajax won de heenwedstrijd donderdag met 0-2.

De Eredivisie Cup werd in het seizoen 2019/2020 in het leven geroepen om de gaten in het programma van de Eredivisie Vrouwen op te vullen. Het is de derde prijs in het Nederlandse vrouwenvoetbal, naast de titel in de Eredivisie en de KNVB-beker.

FC Twente werd vorige week voor de achtste keer kampioen door met 2-3 te winnen van rivaal Ajax. De ploeg uit Amsterdam pakte vorige maand de bekerwinst door PSV in de finale met 1-2 te verslaan.