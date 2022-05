Lieke Martens heeft zondag met FC Barcelona de Spaanse beker gewonnen. Mede dankzij een doelpunt en een assist van de Oranje-international waren de Catalanen in de bekerfinale met 6-1 te sterk voor Sporting Huelva. Daarmee wonnen ze voor het derde jaar op rij de dubbel in Spanje.

FC Barcelona kende een makkelijke middag in het Estadio Municipal de Santo Domingo. Bij rust leidde de ploeg van coach Jonatan Giráldez met 2-0 door een eigen doelpunt van Kristina Fisher en een treffer van Mapi León. León kopte raak uit een hoekschop van Martens, die een basisplaats had en de negentig minuten vol maakte.

Na de onderbreking bracht Sporting Huelva de spanning in Alcorcón nog wel terug met de 2-1 in de 62e minuut, maar in de slotfase stelde FC Barcelona de beker veilig. Nadat Ana-Maria Crnogorcevic en Clàudia Pina gescoord hadden, deed Martens een duit in het zakje. Ze scoorde met een kopbal uit een voorzet van Andrea Pereira. Sterspeler Alèxia Putellas bepaalde de eindstand in de blessuretijd op 6-1.

Voor Martens is haar hoofdrol in de Spaanse bekerfinale een opsteker richting het EK, dat in juli in Engeland gespeeld wordt en waarop ze met de Oranjevrouwen titelverdediger is. De linksbuiten maakte twee weken geleden haar rentree bij FC Barcelona nadat ze maandenlang was uitgeschakeld door blessures. Woensdag scoorde ze al in de gewonnen Clásico tegen Real Madrid (4-0). Ze zal zich volgende maand melden in Zeist.

FC Barcelona werd in maart kampioen door alle wedstrijden in de Primera División te winnen en pakte ook de Supercopa. De Spaanse recordkampioen greep vorige week naast de eindzege in de Champions League. In de finale in Turijn was het Olympique Lyon van Oranje-international Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola met 1-3 te sterk.

Vorig seizoen voltooide FC Barcelona wel een historische triple door de landstitel, de beker en de Champions League te winnen. Het was toen voor het eerst dat de club beslag legde op de 'cup met de grote oren'. In de jaargang daarvoor won FC Barcelona ook de dubbel. Met negen bekerzeges is de club recordhouder in Spanje.