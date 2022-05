Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez heeft niet lang stilgestaan bij het mislopen van Kylian Mbappé. De sterspeler van Paris Saint-Germain leek op weg naar Madrid, maar verlengde vorige week verrassend zijn contract in Parijs.

"Real Madrid zal altijd blijven proberen de beste spelers vast te leggen, maar vandaag zijn we Mbappé alweer vergeten", zei Pérez tegen Movistar nadat Real in Parijs de Champions League-finale tegen Liverpool met 1-0 had gewonnen.

In gesprek met Sky Sports erkende Pérez dat de komst van Mbappé binnen de mogelijkheden lag. "Maar hij heeft een keuze gemaakt. Dat is zijn eigen beslissing geweest. Real blijft Real, Mbappé blijft Mbappé en PSG blijft PSG, daar zal zijn keuze niks aan veranderen."

De 23-jarige Mbappé zette vorige week zijn handtekening onder een nieuw driejarig contract bij Paris Saint-Germain, waarmee de Frans international een einde maakte aan maandenlange speculaties over zijn toekomst.

Real deed vorige zomer een bod van 160 miljoen euro op Mbappé, maar het PSG van de Qatarese eigenaar Nasser Al Khelaifi hield hem aan zijn toen nog één jaar doorlopende contract.

Dit jaar leek Mbappé alsnog transfervrij naar Spanje te komen. Op het laatste moment ving Real bot bij de aanvaller en tekende hij bij in Parijs. Volgens Franse media gaat Mbappé 50 miljoen euro per jaar verdienen en kreeg hij een tekenbonus van 130 miljoen euro.

Kylian Mbappé (rechts) verlengde vorige week zijn aflopende contract tot 2025 bij het PSG van de Qatarese eigenaar Nasser Al Khelaifi (links). Kylian Mbappé (rechts) verlengde vorige week zijn aflopende contract tot 2025 bij het PSG van de Qatarese eigenaar Nasser Al Khelaifi (links). Foto: Getty Images

Klacht La Liga tegen PSG loopt nog

Ondanks de teksten van Pérez loopt er nog wel een klacht vanuit Spanje over de contractverlenging van Mbappé. De organisatie van La Liga heeft een beroep ingediend bij de UEFA wegens het overtreden van regels omtrent de Financial Fair Play door PSG.

"Het is schandalig dat een club als PSG, dat vorig seizoen meer dan 220 miljoen euro verlies leed en in de afgelopen jaren een verlies van 700 miljoen euro heeft opgebouwd, hier toestemming voor krijgt", schreef La Liga in een verklaring.

Overigens sloot Mbappé zelf niet uit dat hij in de toekomst alsnog naar Real verkast. "Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren", zei hij tegen de BBC. "Ik ga nu alleen niet over de toekomst nadenken. Ik denk alleen aan het heden en het heden is dat ik voor drie jaar heb bijgetekend bij Paris Saint-Germain."

Mbappé stapte in 2018 voor 180 miljoen euro over van Monaco naar PSG, nadat hij eerst een seizoen op huurbasis in Parijs had gespeeld. In 217 wedstrijden voor de regerend landskampioen van Frankrijk scoorde hij 171 keer en gaf hij 87 assists. Na de komst van Lionel Messi afgelopen zomer speelt hij in een sterrenvoorhoede met naast Messi ook Neymar.