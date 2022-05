Marcelo gaat Real Madrid na ruim vijftien jaar verlaten. Het aflopende contract van de linksback wordt niet verlengd, zo bevestigde hij zaterdag na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool.

"De emoties zijn groot, want dit was mijn laatste wedstrijd voor Real Madrid", zei Marcelo na afloop van de finale. "Maar ik ben erg blij. Dit is geen droevige dag, want ik vertrek met grote vreugde uit Madrid. Ik ben dankbaar voor de fans en magische nachten die ik heb meegemaakt in Santiago Bernabéu."

De 34-jarige Marcelo kwam niet in actie in de eindstrijd tegen Liverpool, maar mocht na afloop als eerste aanvoerder van Real Madrid wel de 'cup met de grote oren' omhoogtillen. Vlak voor de huldiging kreeg hij de aanvoerdersband van Karim Benzema om zijn arm geschoven.

Marcelo stapte in januari 2007 op negentienjarige leeftijd over van de Braziliaanse club Fluminense naar Real Madrid en groeide uit tot de vaste linksback van de 'Koninklijke'. In vijftien jaar speelde hij 545 wedstrijden voor Real en won hij 23 prijzen met de club, waaronder zes landstitels en vijf Champions League-zeges.

De laatste jaren was Marcelo voornamelijk bankzitter bij Real Madrid. Dit seizoen speelde hij slechts achttien wedstrijden voor de Spaanse landskampioen. In de Champions League kwam hij alleen in twee groepswedstrijden en in één kwartfinalewedstrijd tegen Chelsea in actie.

Marcelo wilde niet zeggen waar hij zijn carrière voortzet. Dat beslist hij pas na het kampioensfeest in Madrid. "Ik voel me geen legende van Real. Ik heb het geluk gehad om aanvoerder te zijn en de bokaal te winnen voor mijn afscheid. Een beter afscheid had ik mij niet kunnen bedenken. De cirkel is mooi rond."