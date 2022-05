Cyriel Dessers heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) zijn eerste doelpunt voor Nigeria gemaakt. De spits van Feyenoord scoorde voor 'The Super Eagles' in de met 2-1 verloren oefeninterland tegen Mexico.

De 27-jarige Dessers kopte in de 54e minuut een voorzet vanaf de linkerkant van Calvin Bassey tegen de touwen. De aanvaller kreeg daarbij wel hulp van de Mexicaanse doelman Rodolfo Cota, die de houdbare kopbal niet onder controle kreeg en met bal en al over de doellijn viel.

Voor Dessers was het zijn eerste interland voor Nigeria sinds oktober 2020. Toen maakte hij zijn debuut in de oefeninterland tegen Tunesië. Tegen Mexico stond hij voor het eerst in het shirt van Nigeria in de basis. Hij vormde voorin een koppel met Terem Moffi van FC Lorient.

De oefeninterland met Nigeria kwam voor Dessers drie dagen nadat hij met Feyenoord in de Albanese hoofdstad Tirana de finale van de Conference League had verloren van AS Roma (1-0). De Belgische Nigeriaan was in de eindstrijd onzichtbaar.

Desondanks had Dessers een groot aandeel in het Europese succes van Feyenoord. Met tien doelpunten werd de huurling van KRC Genk topscorer in de Conference League. Feyenoord hoopt de spits daarom definitief over te nemen van Genk. In het huurcontract staat dat Feyenoord hem voor 4 miljoen euro kan kopen van de Belgische club.

Bij Mexico kwamen Ajacied Edson Álvarez en PSV-speler Érick Gutiérrez in actie. Zij vielen in de tweede helft in. Door een eigen doelpunt van de in Haarlem geboren William Troost-Ekong won Mexico met 2-1. De openingstreffer kwam op naam van Santiago Giménez.