De Engelse en Spaanse kranten concluderen dat de chaos buiten het stadion de Champions League-winst van Real Madrid ten koste van Liverpool heeft overschaduwd. Duizenden fans van Liverpool werden geweigerd bij de poorten omdat er volgens de UEFA nepkaarten in de omloop waren.

"Het was voor Liverpool en zijn supporters een ellendige avond, op alle denkbare niveaus", schrijft de BBC. "Deze finale zal niet alleen herinnerd worden door de nederlaag van Liverpool en de overwinning van Real. Deze finale zal vooral herinnerd worden door de taferelen buiten het Stade de France in de uren voor de aftrap. Met de minuut voelde je de temperatuur en de frustraties groeien."

Op beelden is te zien dat duizenden fans van Liverpool nog in de rij stonden toen de aftrap om 21.36 uur werd verricht, ruim een half uur later dan gepland. Verschillende fans probeerden zelfs over de hekken te klimmen om de finale niet te missen. De politie zette traangas in om de Liverpool-aanhangers buiten de hekken te houden. De club heeft een onderzoek geëist.

Ondanks de perikelen buiten het stadion begon Liverpool goed aan de finale tegen Real, zag The Guardian. "Maar ze werden opgerold door de oude meesters, die bepaalden in welk tempo de wedstrijd gespeeld moest worden. Vinícius Júnior sloeg vlak voor het uur de beslissende slag en wat Liverpool daarna ook deed, Thibaut Courtois stond in de weg."

"Het is hun trofee, hun competitie en alle andere clubs zijn pretendenten als het aankomt op de Champions League", schrijft The Times over de winst van Real Madrid, dat met veertien titels recordhouder is in de Europacup I/Champions League. "Real Madrid en Carlo Ancelotti heersen weer over Europa."

214 Bekijk de samenvatting van Liverpool-Real Madrid (0-1)

Spaanse media: 'De veertien is van Courtois'

De Spaanse media zijn vanzelfsprekend vol lof over Real Madrid. Vooral voor de Belgische doelman Courtois, die met negen reddingen de absolute uitblinker in de finale was, komen de kranten superlatieven tekort.

"De veertien is van Courtois", kopt Mundo Deportivo, verwijzend naar de veertiende eindzege van Real in het miljoenenbal. "Courtois vergrootte zijn lichaam, domineerde zijn gebied met overweldigend vertrouwen en verspreidde zijn kalmte. Elke redding was een bevestiging dat Real Madrid geen finales speelt, maar ze wint."

"Courtois was een nachtmerrie voor de aanvallers van Liverpool", vervolgt Sport, dat ook de indrukwekkende ontsnappingen van Real in de Champions League aanhaalt. De Spaanse kampioen schakelde eerder in het toernooi achtereenvolgens Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester City uit, terwijl in al die tweeluiken een uitschakeling nabij was. "Nu verrichte Real een nieuw wonder."

Volgens Marca "beroerde Real Madrid opnieuw de hemel" met het winnen van de Champions League. "Deze competitie heeft de club in de loop van de geschiedenis de meeste vreugde bezorgd. Real won de Champions League op de briljantste manier. Het was de kers op de taart van een toernooi dat meesterlijk werd gespeeld door het team van Carlo Ancelotti."