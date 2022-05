Liverpool krijgt ondanks de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid (0-1) een huldiging in de stad. Manager Jürgen Klopp heeft daartoe opgeroepen om het "speciale seizoen" te vieren, waarin 'The Reds' de landstitel moesten laten aan Manchester City, maar waarin wel de FA Cup en de League Cup werden gewonnen.

"Zelfs als niemand op deze planeet begrijpt dat we zondag een parade door de stad hebben, zullen we het toch doen", zei Klopp na afloop van de finale in Parijs op zijn persconferentie. "Ik hoop dat iedereen die in de gelegenheid is naar Liverpool komt, zodat we dit fantastische seizoen met elkaar kunnen vieren. Het is niet geëindigd zoals we wilden, maar dat zijn de feiten."

Ondanks de verloren titelstrijd en Champions League-finale houdt Liverpool wel een prijs over aan het seizoen. De ploeg van Klopp won de FA Cup en de League Cup door Chelsea in beide gevallen na strafschoppen te verslaan. "Ik voel de trots daarover al komen", aldus Klopp. "Ik heb dat de jongens ook al verteld in de kleedkamer, maar het was duidelijk dat ik de enige was die dat gevoel had."

"Ze hebben langer de tijd nodig om dit te verwerken. Ze hebben een uitstekend seizoen achter de rug. De twee competities die we niet wonnen, werden beslist met het kleinst mogelijke verschil: één punt van Manchester City in de Premier League en één doelpunt tegen Real Madrid in de Champions League. Dat zegt niets over ons."

Voor Liverpool was het al de tweede keer dat de club onder Klopp de Champions League-finale tegen Real Madrid verloor. Dat overkwam de zesvoudig winnaar van de Europacup I/Champions League ook al in 2018. Toen werd het 3-1 voor Real.

"Maar het verschil met toen is dat ik ons weer terug zie komen. Vandaag zullen we het seizoen gaan vieren. Het is goed dat we dat niet meteen doen, maar na een nachtje slapen. Ik zal een speech geven waardoor de jongens zullen realiseren wat voor een speciaal seizoen ze hebben gespeeld."

214 Bekijk de samenvatting van Liverpool-Real Madrid (0-1)

'Gaat iets mis als keeper man van de wedstrijd is'

Klopp vindt dat zijn ploeg wel wat te verwijten valt in de Champions League-finale, waarin Real-doelman Thibaut Courtois een hoofdrol vertolkte met liefst negen reddingen, waaronder enkele cruciale. Aan de andere kant maakte Vinícius Júnior het enige en winnende doelpunt.

"Zij scoorden en wij niet. Dat is moeilijk om te aanvaarden, maar we moeten dat wel doen. Daarom wil ik Real feliciteren. Maar wanneer een keeper de man van de wedstrijd is, is er duidelijk iets misgegaan bij het andere team."

"We hebben 24 schoten gelost en Courtois maakte drie ongelooflijke reddingen van wereldklasse. Ik had graag gezien dat we meer kansen creëerden. Voorin konden we het beter doen. Madrid schoot één keer op doel en scoorde en wij schoten negen keer op doel en scoorden niet. Dat is het verschil. Met onze kwaliteiten hadden we meer problemen bij Real kunnen veroorzaken."

Klopp werd ook gevraagd naar de chaos voorafgaand aan de finale, waardoor de aftrap met ruim een half uur werd uitgesteld. Duizenden fans van Liverpool stonden vast bij de poorten omdat ze geweigerd werden. De politie gebruikte zelfs traangras. "Ik heb een paar dingen gehoord en dat was niet goed. Maar meer weet ik er niet van. We moeten het onderzoek afwachten."