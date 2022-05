Thibaut Courtois zegt dat het gebrek aan respect in vooral Engeland hem tot op het bot heeft gemotiveerd in de Champions League-finale tegen Liverpool. Met verschillende schitterende reddingen bezorgde de Belgische doelman Real Madrid zaterdag de Champions League-winst.

"In maart verscheen in Engeland een tijdschrift dat me niet eens bij de beste tien keepers van de wereld schaarde", zei uitblinker Courtois na afloop van de finale in Parijs, die Real Madrid dankzij een doelpunt van Vinícius Júnior met 0-1 won.

"Ik weet niet waarom, maar ik vind het een gebrek aan respect. Ze hoeven me niet op nummer één te zetten, want Alisson Becker, Édouard Mendy, Jan Oblak en Ederson zijn geweldige keepers. Maar dat ze me na dit seizoen niet eens in de top tien zetten, vind ik vreemd."

"Daarnaast zag ik veel grappige dingen uit Engeland voorbijkomen. Ik denk dat het te maken heeft met mijn vertrek bij Chelsea, maar ik heb twee keer de Premier League met de club gewonnen. Ik heb daar nooit de erkenning voor gehad, vooral niet na mijn eerste jaar met Real. Een hoop mensen hebben me uitgelachen, maar ik ben nu de winnaar. Het is een fijne comeback."

214 Bekijk de samenvatting van Liverpool-Real Madrid (0-1)

'Moest deze finale winnen voor mijn carrière'

De dertigjarige Courtois, die in 2018 na vier jaar bij Chelsea verkaste naar Real Madrid, haalde zijn gram op zijn critici door liefst negen reddingen te verrichten in de Champions League-finale. Daarmee is hij de keeper met de meeste reddingen in de eindstrijd van het miljoenenbal sinds 2003, toen de statistieken voor het eerst werden bijgehouden.

Daaronder waren enkele cruciale: de niet te passeren Courtois tikte in de eerste helft een vernietigend schot van Sadio Mané met een uiterste krachtsinspanning tegen de paal en redde op verschillende pogingen van Mohamed Salah.

"Ik zag een hoop tweets voorbijkomen dat ik vandaag vernederd zou worden, maar het is andersom geworden", aldus Courtois. "Ik moest deze finale winnen voor mijn carrière. Ik denk namelijk dat ik niet genoeg respect krijg, vooral niet in Engeland."

Voor Courtois is het bovendien zijn eerste Champions League-winst ooit, nadat hij in 2014 met Atlético de finale had verloren van Real Madrid. "Buffon is misschien wel de beste doelman aller tijden, maar hij won nog nooit een Champions League. Ik wilde niet dat dat mij zou gebeuren. We hebben nu laten zien wie de koning van Europa is."