Liverpool heeft een onderzoek aangevraagd naar de chaotische taferelen rondom het Stade de France voor het begin van de Champions League-finale. Bij het duel tussen zaterdag Liverpool en Real Madrid werden fans van de Premier League-club ondanks een geldig ticket op hardhandige wijze geweigerd.

Doordat de beveiliging van het stadion in Parijs niet in staat was om mensen zonder wedstrijdticket tegen te houden, was er geen plek meer voor mensen met een geldig ticket. Zij stonden urenlang te wachten en kregen onder meer traangas van de politie in hun ogen.

"We zijn enorm teleurgesteld over de problemen die ontstonden bij het binnenkomen van het stadion en de onveilige situatie waarmee Liverpool-fans in het Stade de France te maken kregen", schrijft Liverpool in een verklaring.

"Dit is de grootste wedstrijd in het Europese voetbal en supporters zouden de scènes die we vanavond hebben gezien niet moeten hoeven meemaken. We hebben een officieel onderzoek aangevraagd naar de oorzaken van deze onaanvaardbare problemen."

Met het oog op de chaotische situatie rondom het stadion besloot de UEFA de aftrap van de Champions League-finale met 37 minuten uit te stellen. Toen de wedstrijd eenmaal begon, waren de problemen echter nog niet opgelost.

"In de aanloop naar de wedstrijd werden de toegangspoorten aan de kant van Liverpool geblokkeerd door duizenden fans die neptickets hadden gekocht die niet werkten in de poorten", is de verklaring van de UEFA.

"Het zorgde voor een opeenhoping van fans die probeerden binnen te komen. We hebben daarom de aftrap uitgesteld om zoveel mogelijk fans met een geldig ticket naar binnen te krijgen", stelt de voetbalbond, die aankondigt met de Franse autoriteiten naar het incident te kijken.

Real Madrid won de Champions League-finale in Parijs met 0-1 dankzij een doelpunt van de Braziliaanse aanvaller Vinícius Junior en de uitblinkende doelman Thibaut Courtois.