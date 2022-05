Karim Benzema, Luka Modric, Dani Carvajal, Gareth Bale, Marcelo en Isco hebben Cristiano Ronaldo zaterdag geëvenaard door voor de vijfde keer de Champions League te winnen met Real Madrid. De Madrilenen waren in de finale in Parijs door een doelpunt van Vinícius Junior met 1-0 te sterk voor Liverpool.

Ronaldo had het record sinds 2018 alleen in handen. Hij won dat jaar voor de vierde keer de Champions League met Real Madrid, nadat hij in 2008 al met Manchester United de sterkste was.

Benzema, Modric, Carvajal, Bale, Marcelo en Isco waren in 2014, 2016, 2017 en 2018 al de beste van Europa met Real en zaterdagavond volgde dus een vijfde triomf.

De vijfde titel van Bale, Marcelo en vooral Isco is wel arbitrair. Zij bleven in het Stade de France negentig minuten op de reservebank tegen Liverpool en Isco speelde in het gehele Champions League-seizoen zelfs geen minuut.

Spelers met meeste eindzeges in CL Cristiano Ronaldo - 5 (2008, 2014, 2016, 2017 en 2018)

Gareth Bale - 5 (2014, 2016, 2017, 2018 en 2022)

Karim Benzema - 5 (2014, 2016, 2017, 2018 en 2022)

Dani Carvajal - 5 (2014, 2016, 2017, 2018 en 2022)

Marcelo - 5 (2014, 2016, 2017, 2018 en 2022)

Luka Modric - 5 (2014, 2016, 2017, 2018 en 2022)

Isco - 5 (2014, 2016, 2017, 2018 en 2022)

Virgil Van Dijk kan Van der Sar niet evenaren

Virgil van Dijk had zaterdagavond de derde Nederlander kunnen worden met meer dan een eindzege in de Champions League, maar dat lukte niet. De verdediger verloor in 2018 ook de eindstrijd met Liverpool van Real, maar een jaar later won hij ten koste van Tottenham Hotspur wel de beker met 'The Reds'.

De twee Nederlanders die meer dan één keer eindwinnaar waren in de Champions League, het toernooi dat in 1992 de opvolger was van de Europacup I, zijn Clarence Seedorf en Edwin van der Sar.

Seedorf won het toernooi liefst vier keer, in 1995 met Ajax, in 1998 met Real Madrid en in 2003 en 2007 met AC Milan. Van der Sar was in 1995 ploeggenoot van Seedorf bij Ajax en was in 2008 met Manchester United nogmaals de beste.