Real Madrid heeft zaterdag voor de veertiende keer in de historie de Champions League gewonnen. De Spanjaarden waren in de finale in het Stade de France in Parijs vooral dankzij een uitblinkende doelman Thibaut Courtois met 0-1 te sterk voor Liverpool.

Liverpool was voor rust veel beter dan Real en kreeg meerdere goede kansen, maar steeds weer had Courtois een antwoord. Op slag van rust was het wel raak aan de andere kant, maar op advies van de VAR werd de goal van Real-spits Karim Benzema afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft drong Liverpool weer aan en loerde Real op een counter. Bij zo'n uitbraak in de 59 minuut scoorde de ploeg van trainer Carlo Ancelotti. Vinícius Junior tikte een voorzet van Federico Valverde binnen (0-1) en dat bleek de enige treffer van het duel. Liverpool kreeg nog wel kansen, vooral via Mohamed Salah, maar steeds weer redde Courtois Real, dat vorige maand al de landstitel veroverde in Spanje.

Met de eindzege in de Champions League bekroont Real een bijzonder Europees seizoen, waarin de club titelverdediger Chelsea en titelfavorieten Paris Saint-Germain en Manchester City uitschakelde. Met Liverpool werd opnieuw een topfavoriet verslagen.

Waar Courtois de man van de wedstrijd was in de finale, was Benzema met vijftien goals de uitblinker in de gehele Europese campagne. De Fransman won de Champions League ook al in 2014, 2016, 2017 en 2018 met Real, dat voor veertiende keer de beste is van Europa. De eerste zes keer dat dat gebeurde (in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 en 1966) heette het toernooi nog Europacup I.

252 Openingsgoal Benzema in CL-finale na minutenlang beraad afgekeurd

Franse politie zet traangas in

De aftrap zaterdagavond in het Stade de France stond gepland om 21.00 uur, maar dat werd 21.36 uur. Fans zonder kaartje bestormden het stadion, terwijl supporters die wel een geldig kaartje hadden niet binnenkwamen. Ondertussen zette de Franse politie traangas in, in de hoop weer controle te krijgen over de situatie.

Nadat Real en Liverpool een tweede warming-up hadden afgewerkt, kon de dertigste Champions League-finale alsnog beginnen. Het was vervolgens Liverpool, met Virgil van Dijk centraal achterin, dat veel sterker was voor rust.

Courtois redde in de beginfase twee keer op schoten van Salah en in de twintigste minuut voorkwam hij op miraculeuze wijze een goal van Sadio Mané. De Belgische doelman tikte de bal met zijn vingertoppen tegen de paal.

Ook in het vervolg van de eerste helft kreeg Liverpool kansen, maar vlak voor het rustsignaal leek het bij de eerste kans aan de andere wel raak. Benzema stuitte in eerste instantie op Liverpool-keeper Alisson, waarna de bal via de kluts weer voor de voeten van de ervaren aanvaller kwam en die rondde af. Na minutenlang beraad door de videoscheidsrechters werd de goal afgekeurd wegens buitenspel.

92 Vinícius schiet Real Madrid op voorsprong in CL-finale

Schitterende redding Courtois op schot Salah

Zo was het halverwege nog 0-0 en ook na rust was Liverpool sterker. Verschil met de eerste helft was wel dat dat niet meteen tot kansen leidde voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp.

Ondertussen loerde Real op een mogelijkheid en in de 59e minuut was het zowaar 0-1 voor de Spanjaarden. Federico Valverde gaf hard en laag voor en bij de tweede paal werkte Vinícius binnen.

Real had wat het wilde. Liverpool moest komen en kreeg via Salah kansen, maar de uitblinkende doelman Courtois voorkwam tot twee keer toe de gelijkmaker. Met nog tien minuten te gaan ontsnapte Salah nog maar eens aan de Real-verdedigers. Het schot van de Egyptenaar was hard en zuiver, maar weer redde Courtois op fenomenale wijze.

In de jacht op de gelijkmaker moest Liverpool steeds meer risico nemen. Real kreeg daardoor ruimte om te counteren, maar het lukte de Spaanse ploeg niet om dat om te zetten in de 0-2. De Premier League-club bleef daardoor hopen en testte Courtois nog een paar keer in de slotfase. Weer hield de Belg stand en zo pakten de Madrilenen, net als in 2018, ten koste van Liverpool de eindzege.