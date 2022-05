De Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid is zaterdagavond 37 minuten later begonnen. Volgens de directie van het Stade de France in Parijs werd de maatregel genomen om veiligheidsredenen.

Vermoedelijk was de organisatie bezorgd, omdat veel fans door grote drukte het stadion niet op tijd konden bereiken. Dit zou tot een stormloop op de ingangen kunnen leiden, omdat veel mensen al meer dan twee uur stonden te wachten en niet naar binnen konden.

Op beelden op sociale media is te zien dat het veiligheidspersoneel niet in staat was om de supporters tegen te houden. Er zijn ook meldingen dat honderden personen zonder wedstrijdticket het stadion binnen zijn gekomen, waardoor er geen plek meer was voor mensen met een geldig ticket.

De beveiliging van het stadion kreeg ondersteuning van de politie, die onder meer gebruikmaakte van traangas en pepperspray.

56 Fans zonder kaartje bestormen stadion voor Champions League-finale

Real Madrid wint van Liverpool

De wedstrijd, die vanwege de oorlog in Oekraïne van het Russische Sint-Petersburg naar Parijs werd verplaatst, had om 21.00 uur van start moeten gaan. Ondanks het feit dat nog niet alle fans in het stadion zaten, ging de bal om 21.37 uur rollen.

Real Madrid won de finale met 1-0 dankzij een doelpunt Vinícius Júnior. De Braziliaan scoorde in de 59e minuut, waarna de Spaanse club het aan doelman Thibaut Courtois te danken had dat Liverpool niet tot scoren kwam.