Dominique Janssen en Jill Roord hebben VfL Wolfsburg zaterdag naar de Duitse beker geleid. De Oranje-internationals waren beiden trefzeker bij de 4-0-overwinning op Turbine Potsdam.

Roord maakte nog voor rust het derde doelpunt van Wolfsburg, waarna Janssen vanuit een vrije trap de eindstand op het scorebord zette. De Poolse spits Ewa Pajor had voor de eerste twee treffers gezorgd.

Bij Wolfsburg stond Lynn Wilms net als Roord en Janssen in de basis. Wilms en Roord werden na ruim een uur gewisseld, terwijl Janssen de wedstrijd uitspeelde. Shanice van de Sanden zat niet bij de selectie.

De Oranje-internationals kroonden zich eerder dit seizoen al tot landskampioen. Rivaal en regerend kampioen Bayern München kon Wolfsburg met één speelronde te gaan niet meer achterhalen. Het was in totaal de zevende landstitel voor Wolfsburg, dat in 2013 en 2014 de Champions League voor vrouwen won

Dit seizoen strandde Wolfsburg in de halve finales van de Champions League. De ploeg van coach Tommy Stroot werd de in de halve finales uitgeschakeld door FC Barcelona, mede door een 5-1-nederlaag in een uitverkocht Camp Nou. Het toernooi werd gewonnen door Olympique Lyon.