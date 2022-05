Ajax zit in augustus bij de loting voor de groepsfase van de Champions League in pot 1. Dat is het gevolg van de 0-1-overwinning van Real Madrid op Liverpool zaterdagavond in de finale van het miljoenenbal in Parijs.

Pot 1 bestaat normaal gesproken uit de kampioenen van de zes beste landen van de coëfficiëntenranglijst (Manchester City, Real Madrid, AC Milan, Bayern München, Paris Saint-Germain en FC Porto), Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt en de Champions League-winnaar.

Omdat Champions League-winnaar Real zich via de competitie al verzekerd heeft van pot 1, schuift die plek door naar de kampioen van de nummer zeven van de coëfficiëntenranglijst. Dat is Ajax als kampioen van Nederland. Als Liverpool de Champions League had gewonnen was de Amsterdamse club in pot 2 gebleven.

Dit seizoen zat Ajax in pot 3 bij de loting voor de groepsfase en dat leverde een relatief goede loting op. De Eredivisie-club trof Sporting CP uit pot 1, Borussia Dortmund uit pot 2 en Besiktas uit pot 4.

Potindeling Champions League Pot 1: Manchester City, Real Madrid, AC Milan, Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Porto Eintracht Frankfurt en Ajax

Pot 2: Liverpool, Chelsea, FC Barcelona, Juventus, Atlético Madrid, Sevilla, RB Leipzig en Tottenham Hotspur

Pot 3: Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk, Internazionale, Napoli, Sporting CP, Bayer Leverkusen en mogelijk Olympique Marseille

Pot 4: Club Brugge, Celtic en nog zes clubs uit de voorrondes

PSV moet nog afrekenen met twee clubs

Naast Ajax hoopt ook PSV volgend seizoen uit te komen in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren stromen als nummer twee van het Eredivisie-seizoen in de derde voorronde in en als die wordt overleefd, wacht ook nog een play-off.

Mocht de ploeg van de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij zich voor het hoofdtoernooi plaatsen, dan wacht bij de loting waarschijnlijk een plek in pot 4. De mogelijke tegenstanders van PSV in de derde voorronde zijn Sturm Graz, AS Monaco, Union Saint-Gilloise en de winnaar van het tweeluik tussen FC Midtjylland en een nog nader te bepalen tegenstander.

De loting voor de groepsfase van de Champions League is op 25 augustus in het Zwitserse Nyon.