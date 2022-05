De strijd om de laatste promotieplaats naar de Eredivisie wordt zondag in een volgepakt Cars Jeans Stadion in Den Haag beslist. Omdat Excelsior en ADO in het eerste duel met 1-1 gelijkspeelden, weten beide ploegen dat winst volstaat om een stap omhoog te zetten.

De kaartjes voor de return, die om 18.00 uur begint, werden binnen twee uur verkocht. "Je merkt aan de hele stad dat het leeft", zegt ADO-aanvoerder Boy Kemper. "Iedereen die ik tegenkom, wenst me succes voor zondag."

De linksback denkt dat de steun van het publiek zijn ploeg zondagavond vleugels zal geven. "Ik heb bij ADO nog nooit in een vol stadion gespeeld. We zullen heel veel steun krijgen van de supporters. De hele ploeg is er 100 procent klaar voor."

ADO leek dinsdag in Rotterdam af te stevenen op een nederlaag, maar diep in blessuretijd maakte Sem Steijn gelijk. "Er is nog niks beslist, maar dat doelpunt was wel een mentaal tikje voor Excelsior", aldus Kemper. "En een mentale opsteker voor ons."

Van de huidige selectie weet Daryl Janmaat hoe het voelt om te promoveren met ADO. De 32-jarige verdediger, die anderhalf jaar geleden terugkeerde op het oude nest, maakte met de Haagse club in 2008 de sprong naar de Eredivisie.

"Ik was toen een broekie van achttien jaar", zegt Janmaat tegen Omroep West. "Het was het begin van mijn loopbaan en er is sindsdien zo veel gebeurd. Nu zit ik in de nadagen van mijn carrière. Dus om nu weer te promoveren zou wel heel speciaal zijn."

Sem Steijn vierde zijn late gelijkmaker tegen Excelsior met de uitsupporters. Sem Steijn vierde zijn late gelijkmaker tegen Excelsior met de uitsupporters. Foto: Pro Shots

Excelsior put moed uit goede resultaten buitenshuis

Ook bij Excelsior merken ze dat de finale van de play-offs niet alleen de spelers, maar ook de omgeving bezighoudt. "Iedereen begint erover", zegt trainer Marinus Dijkhuizen. "Zelfs als ik bij de groenteboer sta, gaat het over de wedstrijd van zondag."

Dat het duel wordt gespeeld in een uitverkocht stadion van de tegenstander, ervaart Dijkhuizen niet als een nadeel. "Een finale in een vol huis is juist mooi. Deze ploegen zijn enorm aan elkaar gewaagd. Het wordt een topfinale."

Dat Excelsior de zege in het thuisduel in blessuretijd verspeelde, zorgde wel even voor een kater. "Maar al vrij snel hadden we weer de overtuiging dat we zondag nog alle kans hebben. We zijn nog steeds vastberaden."

De prestaties van Excelsior in uitduels geven Dijkhuizen wat dat betreft veel vertrouwen. "We hebben dit seizoen buitenshuis vaak van de toppers gewonnen. Daar gaan we er nog eentje aan toevoegen. Dat moet ADO zijn."