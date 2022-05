Chelsea wordt definitief overgenomen door een consortium onder leiding van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly. De Premier League-club meldt zaterdag dat er een akkoord is bereikt met de nieuwe eigenaren.

"We kunnen bevestigen dat er vrijdagavond een definitieve overeenkomst is gesloten. De club wordt verkocht aan het consortium van Todd Boehly/Clearlake Capital. Naar verwachting worden de details maandag afgerond", schrijft Chelsea in een verklaring.

De op handen zijnde overname van Chelsea raakte deze week in een stroomversnelling toen de Premier League en de Britse regering groen licht gaven. De regering was aanvankelijk huiverig voor de deal, omdat gevreesd werd dat de huidige eigenaar Roman Abramovich financieel zou profiteren.

Die angst werd deze week weggenomen. Al het geld dat gemoeid is met de overname - circa 2,5 miljard pond (circa 2,95 miljard euro) - gaat naar een goed doel. De nieuwe eigenaren zullen ook nog 1,75 miljard pond (zo'n 2 miljard euro) in de club steken.

Roman Abramovich moest Chelsea na bijna twintig jaar verkopen. Roman Abramovich moest Chelsea na bijna twintig jaar verkopen. Foto: Getty Images

Meerderheid aandelen in handen van investeringsmaatschappij

De Amerikaanse zakenman Boehly- mede-eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers - is het gezicht van het consortium dat Chelsea overneemt. De meerderheid van de aandelen komt in handen van Clearlake Capital, een investeringsmaatschappij uit Californië. Ook de Amerikaanse miljardair Mark Walter, eveneens mede-eigenaar van de LA Dodgers, en de Zwitserse miljardair Hansjoerg Wyss zijn betrokken.

Door het akkoord krijgt Chelsea voor het eerst sinds 2003 een nieuwe eigenaar. Abramovich kocht 'The Blues' negentien jaar geleden voor 'slechts' 140 miljoen pond, circa 164 miljoen euro. Onder het bewind van de steenrijke Rus groeide Chelsea uit tot een van de beste clubs ter wereld.

Abramovich was genoodzaakt Chelsea te verkopen, omdat de Britse regering zijn tegoeden had bevroren vanwege de oorlog in Oekraïne. Sindsdien functioneert Chelsea met een speciale licentie, die eind deze maand afloopt.

Onder de nieuwe eigenaren vervallen alle beperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Chelsea kan op dit moment geen spelers kopen, geen contracten verlengen en de Londenaren hebben de fanshop moeten sluiten.