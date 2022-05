Real Madrid-coach Carlo Ancelotti staat voor een unieke mijlpaal: zijn vijfde Champions League-finale als hoofdtrainer. De Italiaan wordt in de aanloop naar het duel met Liverpool geroemd door zijn eigen spelers.

"Ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik met Ancelotti mag samenwerken", was Marcelo vrijdag op de vooruitblikkende persconferentie lovend. "Hij weet precies hoe hij met spelers om moet gaan. Dit seizoen hebben we geen problemen gehad en dat komt door hem. Hij houdt ons rustig en dat geeft ons vertrouwen."

De 62-jarige Ancelotti domineerde dit seizoen met Real Madrid in La Liga en kroonde zich met zijn ploeg vier rondes voor het einde van de competitie al tot landskampioen. Hij werd daarmee de eerste coach met landstitels in alle vijf de grote competities (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League en Serie A).

Bovendien staat Ancelotti voor zijn vijfde Champions League-finale, iets wat nog nooit iemand lukte. Hij deelt het record momenteel nog met Miguel Muñoz, Marcello Lippi en Sir Alex Ferguson.

"De goede dynamiek binnen het team is volledig te danken aan de technische staf", sloot Thibaut Courtois zich bij Marcelo aan. "We kunnen erop vertrouwen dat zij de juiste beslissingen nemen. Dat doen ze ook getuige het feit dat iedereen heeft gespeeld en waar we nu staan."

Ancelotti verloor eerder finale van Liverpool

Van de vier voorgaande Champions League-finales won Ancelotti er drie. Hij won de 'cup met de grote oren' eerder met Real Madrid (2014) en met AC Milan (2003 en 2007). Met de Italiaanse topclub verloor hij de eindstrijd in 2005, uitgerekend van Liverpool.

"Ik heb goede herinneringen aan al die finales. Ironisch genoeg is de verloren finale tegen Liverpool misschien wel de beste prestatie die een van mijn teams in een finale heeft geleverd", zei Ancelotti, die in zijn vijfde finale hoopt op een nieuwe mooie herinnering.

"We hebben met de huidige ploeg de tijd gehad om ons goed voor te bereiden en we zullen zien of dat morgen genoeg is. In het voetbal kunnen er namelijk ook dingen gebeuren waar je geen controle over hebt."

De finale tussen Liverpool en Real Madrid begint zaterdag om 21.00 uur. Het duel in het Stade de France staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.