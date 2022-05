Voor Virgil van Dijk lonkt zaterdagavond in de Champions League-finale tegen Real Madrid een bijzondere mijlpaal. De dertigjarige verdediger van Liverpool kan in het Stade de France in Parijs de derde Nederlander worden met meer dan één titel achter zijn naam in het miljoenenbal.

Er zijn nu maar twee Nederlandse spelers die meer dan één keer eindwinnaar waren in de Champions League, het toernooi dat in 1992 de opvolger was van de Europacup I.

Clarence Seedorf won het toernooi liefst vier keer, in 1995 met Ajax, in 1998 met Real Madrid en in 2003 en 2007 met AC Milan. Edwin van der Sar was in 1995 ploeggenoot van Seedorf bij Ajax en was in 2008 met Manchester United nogmaals de beste.

Seedorf, die in 2014 stopte, verloor de Champions League-finale in 2005 met AC Milan, terwijl van der Sar liefst drie keer onderuitging in de eindstrijd: in 1996 met Ajax en in 2009 en 2011 met United.

Van Dijk begint zaterdag in Parijs aan zijn derde Champions League-finale. In 2018 verloor hij met Liverpool van Real Madrid, waarna 'The Reds' een jaar later wel sterker waren dan Tottenham Hotspur.

Laatste 10 Nederlandse CL-winnaars 2020: Joshua Zirkzee (Bayern München)

2019: Virgil van Dijk (Liverpool)

2019: Georginio Wijnaldum (Liverpool)

2013: Arjen Robben (Bayern München)

2011: Ibrahim Afellay (FC Barcelona)

2010: Wesley Sneijder (Internazionale)

2008: Edwin van der Sar (Manchester United)

2007: Clarence Seedorf (AC Milan)

2006: Mark van Bommel (FC Barcelona)

2006: Giovanni van Bronckhorst (FC Barcelona)

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum na de gewonnen Champions League-finale van 2019. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum na de gewonnen Champions League-finale van 2019. Foto: Pro Shots

Zes spelers kunnen Ronaldo evenaren

Met zijn vier eindzeges staat Seedorf op een gedeelde tweede plaats op de ranglijst van spelers met de meeste titels in de Champions League. Cristiano Ronaldo (2008, 2014, 2016, 2017 en 2018) is de enige speler die het toernooi vijf keer won.

De Portugees van United kan zaterdag geëvenaard worden door liefst zes spelers van Real, die de 'cup met de grote oren' al in 2014, 2016, 2017 en 2018 wonnen. Dat zijn Gareth Bale, Karim Benzema, Dani Carvajal, Isco, Marcelo en Luka Modric.

De Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid begint zaterdag om 21.00 uur in het Stade de France in Parijs en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.