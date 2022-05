Jürgen Klopp zet zijn vraagtekens bij de kwaliteit van de grasmat voor de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid in Parijs. In het Parc des Princes werd het veld donderdag pas aangelegd, omdat er nog een concert werd gehouden in het stadion.

"Normaal gesproken is het goed nieuws als een veld er nieuw uitziet", zei Klopp vrijdag op de vooruitblikkende persconferentie voor de Champions League-finale. "Maar dit veld ligt er sinds gisteren en dat is geen goed nieuws."

"De bal stuitert wel normaal", ging Klopp er vervolgens dieper op in. "Maar je kunt de lijnen waarmee de grasmatten aan elkaar zitten nog zien en dat is niet normaal. Het idee om het veld pas een dag geleden aan te leggen, vind ik zeer interessant."

De reden voor de slechte timing is verklaarbaar, want in februari werd pas bekend dat de finale in het stadion van Paris Saint-Germain plaats zou vinden. Oorspronkelijk zou de finale worden afgewerkt in Sint-Petersburg, maar daar werd vanwege de Russische inval in Oekraïne van afgezien.

Volgens Klopp was dat een goede beslissing. "Het is waarschijnlijk het beste signaal dat je richting Rusland kan geven. Het leven gaat door, ook als je probeert dat te vernietigen. We spelen de finale niet alleen voor onszelf, maar ook voor iedereen in Oekraïne."

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om in vogelvlucht te bekijken hoe het Parc des Princes werd omgebouwd.

Klopp schuift favorietenrol naar Real Madrid

Klopp had in de aanloop naar de finale goed nieuws vanuit de ziekenboeg. Naast Virgil van Dijk verwacht de Duitse trainer dat ook Thiago en Fabinho inzetbaar zijn. Het tweetal liep aan het einde van het Premier League-seizoen een blessure op, maar nam gewoon deel aan de laatste training.

Met de fitte selectie hoopt Liverpool op revanche tegen Real Madrid, dat in 2018 in de finale met 3-1 van 'The Reds' won. De Madrilenen spelen, mede door een aantal indrukwekkende comebacks, hun vijfde Champions League-finale in negen seizoenen.

"Als je kijkt naar de manier waarop Real Madrid zich steeds heeft teruggeknokt, zou ik zeggen dat ze de favoriet zijn", zei Klopp, die daarmee verwees naar de confrontaties met Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester City. "Maar het gaat erom dat wij zaterdag volledig onszelf zijn."

De finale tussen Liverpool en Real Madrid begint zaterdag om 21.00 uur in het Parc des Princes. Het duel staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.