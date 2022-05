Edwin de Graaf moet na één seizoen vertrekken als trainer van NAC Breda. Het aflopende contract van de oud-middenvelder wordt niet verlengd bij 'De Parel van het Zuiden'.

"Gezien de sportieve prestaties en de ontwikkeling van de spelersgroep van afgelopen seizoen heeft de club de keuze gemaakt om het aflopende contract van Edwin de Graaf niet te verlengen", meldt NAC vrijdag in een verklaring.

De 42-jarige De Graaf kwam in 2020 als assistent-trainer naar Breda. Na het gedwongen vertrek van Maurice Steijn in de zomer van 2021 werd hij voor het eerst hoofdtrainer.

Onder De Graafs leiding werd het wisselvallige NAC achtste in de Keuken Kampioen Divisie. In de play-offs om promotie werd vervolgens zowel uit als thuis van ADO Den Haag (2-1 en 1-2) verloren. Wel haalde NAC de kwartfinales van de KNVB-beker, waarin PSV met 4-0 te sterk was.

De Graaf beleefde persoonlijk zwaar jaar

De Graaf - voormalig speler van RBC Roosendaal, Feyenoord, ADO Den Haag, NAC, Excelsior en het Schotse Hibernian - beleefde op persoonlijk vlak een zwaar jaar. Bij de Hagenaar werd eind vorig jaar een tumor ontdekt, die operatief werd verwijderd. Enkele weken geleden werd hij schoon verklaard.

NAC bedankt de trainer voor zijn inzet ondanks de tegenslag. "NAC heeft erg veel bewondering voor de werklust en de positiviteit van Edwin tijdens deze moeilijke periode. Bedankt voor je positieve instelling en harde werk."

De Graaf was eerder jeugdtrainer bij Feyenoord en assistent-trainer bij ADO Den Haag. Het is nog niet bekend waar de voormalige middenvelder zijn trainerscarrière voortzet.