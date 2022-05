Heracles Almelo heeft Nico-Jan Hoogma vrijdag gepresenteerd als technisch directeur. De oud-verdediger is bij de naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde club de opvolger van de onlangs vertrokken Tim Gilissen.

Hoogma kwam tussen 2004 en 2006 als speler uit voor Heracles en was er van 2007 tot maart 2018 algemeen directeur. Hij ruilde die functie in voor een baan als directeur topvoetbal bij de KNVB, waar zijn contract nu afliep.

"Met de komst van Nico-Jan is onze directie weer compleet", zegt bestuurslid Marnix Smit van Heracles. "Nico-Jan is een clubman die de club goed kent en als bestuur hebben wij er alle vertrouwen in dat de hernieuwde samenwerking gaat leiden tot sportief succes en promotie naar de Eredivisie."

De 53-jarige Hoogma, wiens zoon Justin aanvoerder van Heracles is, gaat in Almelo samenwerken met algemeen directeur Rob Toussaint. Zijn voorganger Gilissen stapte op naar aanleiding van de degradatie van Heracles, net als voorzitter Hans Bredewoud.

Heracles belandde op de laatste Eredivisie-speeldag verrassend in de play-offs, waarin over twee duels kansloos van Excelsior werd verloren. Trainer Frank Wormuth maakte beide wedstrijden niet meer mee; hij werd ontslagen nadat de Almeloërs als zestiende waren geëindigd.

Carlos Vicens is vanaf komende zomer de trainer van Heracles. Onder leiding van de Spanjaard, die bij Manchester City assistent van Josep Guardiola was, hoopt de club op een snelle terugkeer naar de Eredivisie.