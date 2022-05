Feyenoord heeft besloten niet verder te gaan met Philippe Sandler. De optie in het contract van de verdediger wordt niet gelicht, waardoor de teller voor Sandler op twee wedstrijden in het eerste elftal blijft staan.

De 25-jarige Sandler verruilde Manchester City afgelopen winter transfervrij voor Feyenoord, waar hij een contract tot het einde van het seizoen tekende. In de verbintenis werd een optie voor nog twee jaar opgenomen, maar die wordt niet gelicht.

Vanwege een trainingsachterstand kwam Sandler slechts tot twee duels in de ploeg van trainer Arne Slot. De geboren Amsterdammer deed in de Eredivisie-duels met PSV en Go Ahead Eagles mee als invaller en speelde in totaal slechts 52 minuten.

Sandler kan deze zomer transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De verdediger speelde eerder in Nederland voor PEC Zwolle, waar hij doorbrak en een transfer naar Manchester City afdwong. Bij de Engelse topclub wist hij geen plek in het eerste elftal te veroveren.

Naast Sandler nam Feyenoord bij de seizoenafsluiting ook afscheid van Guus Til, Reiss Nelson en Cyriel Dessers. Voor het drietal komt deze zomer een einde aan hun huurperiode, al houdt Feyenoord bij hen de optie voor een langer verblijf open.

Valentin Cojocaru vertrekt definitief bij Feyenoord. De Roemeense doelman werd overgenomen van de Oekraïense club SC Dnipro-1, waar hij vanwege de oorlog tijdelijk mocht vertrekken. Cojocaru kwam ondanks de langdurige blessure van Justin Bijlow geen minuut in actie voor Feyenoord.