Teams uit Oekraïne en Belarus worden voorlopig bij lotingen voor de Europese clubtoernooien uit elkaar gehouden. Dat besluit is genomen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

"Het uitvoerend comité van de UEFA heeft deze de beslissing genomen om ervoor te zorgen dat de UEFA-competities soepel verlopen. De veiligheid van de teams, officials en anderen kunnen mogelijk niet volledig worden gegarandeerd vanwege het militaire conflict", meldt de voetbalbond.

Belarus is bondgenoot van Rusland, dat vanwege de oorlog in Oekraïne tot nader order verbannen is van de Europese toernooien. Enkele jaren geleden werd door de UEFA al besloten dat teams uit Rusland en Oekraïne niet tegen elkaar uit kunnen komen.

Daarnaast blijft voorlopig de maatregel van kracht dat er geen wedstrijden in Europees verband worden gespeeld op Belarussisch grondgebied. Bij Europese thuisduels van een Belarussische club zijn bovendien geen toeschouwers toegestaan.

Sinds het uitbreken van de oorlog ligt de hoogste divisie in Oekraïne stil. Voor de verdeling van de tickets voor Europees voetbal is besloten de stand van dat moment aan te houden. Daardoor hebben Shakhtar Donetsk en Dynamo Kyiv het recht om aankomende zomer in te stromen in de voorronde van de Champions League.