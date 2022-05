FC Utrecht heeft zich vrijdag versterkt met Calvin Raatsie. De twintigjarige keeper komt transfervrij over van Ajax en is de vijfde aanwinst van de Utrechters voor komend seizoen.

Fabian de Keijzer (22) was na de winterstop de eerste keeper van FC Utrecht, nadat hij de concurrentiestrijd met Maarten Paes had gewonnen. Met Raatsie haalt de nummer zeven van de Eredivisie nu een nieuwe rivaal voor De Keijzer.

"Calvin is een keeper met potentie", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. "Hij heeft goede reflexen, is goed in één-tegen-éénsituaties en kan goed meevoetballen. In de jeugd heeft hij altijd op Nederlands topniveau gekeept."

Raatsie heeft voor drie seizoenen getekend in Utrecht. Zijn contract bij Ajax loopt af, waardoor zijn nieuwe club geen transfersom voor hem hoeft te betalen.

De keeper uit Noord-Holland belandde in 2013 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelde dit seizoen twaalf wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Raatsie debuteerde niet in het eerste elftal van de Amsterdammers.

FC Utrecht legde eerder al middenvelders Luuk Brouwers en Taylor Booth en verdedigers Nick Viergever en Joshua Rawlins vast voor volgend seizoen. Henk Fraser zal dan de nieuwe trainer zijn.