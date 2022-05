Bondscoach Erwin van de Looi heeft Myron Boadu voor het eerst dit kalenderjaar opgenomen in de selectie van Jong Oranje. De spits werd in november gepasseerd vanwege een conflict tijdens een eerdere interlandperiode en kwam sindsdien niet meer in actie voor het beloftenelftal.

De 21-jarige Boadu zat in oktober voor de laatste keer bij de selectie van Jong Oranje, maar Van de Looi sprak toen zijn ergernis al uit over de instelling van de aanvaller. De bondscoach vond dat de enkelvoudig international van Oranje meer moest brengen tijdens trainingen en wedstrijden.

In de daaropvolgende interlandperiode ontbrak Boadu om disciplinaire redenen. Daarna kwam hij niet meer in actie omdat hij herstellende was van een lange blessure. In het slot van de competitie was de spits fit en werd hij bij AS Monaco vaak als invaller gebruikt.

Boadu is de enige speler in de selectie met een interland achter zijn naam. Naast de aanvaller werd ook Sven Botman in het verleden opgeroepen voor het 'grote' Oranje, maar tot een debuut kwam het nog niet voor de verdediger van Lille OSC.

Doelman Hugo Wentges (ADO Den Haag), verdediger Denso Kasius (Bologna FC) en middenvelder Sven Mijnans (Sparta Rotterdam) mogen voor het eerst bij de selectie van Jong Oranje aansluiten.

Jong Oranje strijdt om ticket voor EK

Met de 23-koppige selectie bereidt Van de Looi zich de komende week voor op het slot van de EK-kwalificatie, waarin Jong Oranje op de tweede plek staat. De Nederlandse beloften hebben de eerste plek nog in eigen hand, want koploper Zwitserland heeft een duel meer gespeeld.

Jong Oranje begint de interlandperiode vrijdag 3 juni met een uitwedstrijd tegen Moldavië. Dinsdag 7 juni staat in Almere een thuiswedstrijd tegen Gibraltar op het programma en de groepsfase wordt zaterdag 11 juni afgesloten met een uitduel in Wales.

Als Jong Oranje deze drie duels wint is het rechtstreeks geplaatst voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië. De groepswinnaars en de beste nummer twee van de negen groepen plaatsen zich direct voor het toernooi. De overige beste nummers twee maken via een play-off ook nog kans op de resterende vier EK-tickets.