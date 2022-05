Het Nederlandse talent Jayden Braaf maakt transfervrij de overstap van Manchester City naar Borussia Dortmund. De Amsterdammer tekent een contract tot medio 2025 bij de club uit de Bundesliga.

De nu negentienjarige Braaf doorliep de jeugdopleiding van Ajax en PSV, maar koos in 2018 voor een overstap naar Manchester City. De aanvaller maakte nooit zijn debuut in de hoofdmacht van 'The Citizens'.

In het seizoen 2020/2021 speelde Braaf een half jaar op huurbasis voor Udinese. Hij kwam tot vier competitiewedstrijden voor de club uit de Serie A en scoorde eind april in de uitwedstrijd tegen Benevento (2-4-winst). Daarmee werd hij de jongste Nederlandse doelpuntenmaker ooit op het hoogste niveau in Italië.

Aan het einde van zijn periode bij Udinese liep Braaf een zware knieblessure op, waardoor hij afgelopen seizoen geen enkele wedstrijd speelde. Dortmund benadrukt dan ook dat het talent de tijd krijgt om eerst weer wedstrijdfit te worden.

"Hij zal tijd nodig hebben om zijn oude krachten terug te krijgen. We willen hem die tijd geven en hem voorzichtig brengen. Als Jayden de komende fase goed doorkomt, hebben we een groot talent in huis", zegt directeur Sebastian Kehl.

Met Donyell Malen staat er al een Nederlander onder contract bij Borussia Dortmund. De spits maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV.