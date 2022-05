De UEFA heeft Luis Sinisterra vrijdag uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Conference League. De aanvaller maakt net als vier andere Feyenoord-spelers deel uit van het beste team van dit seizoen in het nieuwe clubtoernooi.

De 22-jarige Sinisterra was in de Conference League in achttien officiële wedstrijden (kwalificatieduels meegerekend) goed voor elf doelpunten en zeven assists. De buitenspeler had in elke wedstrijd een basisplaats en deed alleen in het afsluitende groepsduel met Maccabi Haifa niet mee.

De productieve Sinisterra is niet alleen de beste Conference League-speler onder de 23 jaar, maar verdient ook een plek in het Team van het Jaar. Datzelfde geldt voor verdedigers Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner en Tyrell Malacia en spits Cyriel Dessers, waardoor Feyenoord hofleverancier is in het elftal.

AS Roma, dat woensdagavond in de finale met 1-0 te sterk was voor Feyenoord, heeft met doelman Rui Patrício en Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini en Tammy Abraham vier spelers in het beste team van het seizoen. De andere posities worden ingevuld door Dimitri Payet (Olympique Marseille) en Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City).

Aanvoerder Pellegrini van AS Roma is uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Conference League. Smaakmaker Payet (Olympique Marseille) maakte volgens de UEFA het mooiste doelpunt tijdens de eerste editie van de Conference League. De Fransman schoot de bal van grote afstand schitterend in de kruising.

Sinisterra eindigde in die verkiezing op de derde plaats met zijn fraaie volley in de uitwedstrijd tegen FK Partizan (2-5) in de achtste finales. De tweede plek gaat naar Vitesse-verdediger Maximilian Wittek, die in de uitwedstrijd tegen AS Roma een voorzet van Eli Dasa in één keer op zijn voet nam en Patrício verschalkte.