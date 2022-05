Mandy van den Berg speelt ook volgend seizoen voor PSV Vrouwen. De aanvoerder heeft haar aflopende contract in Eindhoven vrijdag met een jaar verlengd.

"Het 'vuur' om er met volledige toewijding vol voor te gaan, brandt nog vurig", zegt Van den Berg op de site van PSV. "Ik wil belangrijk zijn voor het team en voel me hier thuis en gewaardeerd. Er wordt bij PSV naar je gekeken als sporter en de persoon erachter, dat is een unieke combinatie in mijn ogen."

De 31-jarige Van den Berg maakte in de zomer van 2020 de overstap van Valencia naar PSV. De verdediger groeide uit tot basisspeler en aanvoerder en speelde tot dusver 55 officiële duels voor PSV, waarmee ze vorig jaar de KNVB-beker won. Het was de eerste prijs in de historie van het vrouwenteam.

Eerder in haar loopbaan droeg Van den Berg het shirt van ADO Den Haag, het Zweedse Vittsjö GIK, het Noorse LSK Kvinner FK, Liverpool, Reading FC en dus Valencia. Met ADO Den Haag werd ze in het seizoen 2011/2012 kampioen en won ze de KNVB-beker.

Van den Berg was ook jarenlang een vaste kracht bij de Oranjevrouwen. De geboren Naaldwijkse speelde negentig wedstrijden voor het Nederlandse team, waarmee ze in 2017 Europees kampioen werd. De EK-finale was haar laatste interland. Door een blessure kon ze niet meedoen aan het WK 2019 in Frankrijk.

De vrouwenploeg van PSV deed dit seizoen niet mee om de titel. De Eindhovenaren haalden wel de finale van de KNVB-beker, maar Ajax Vrouwen was met 2-1 te sterk.