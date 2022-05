Michel Vlap speelt volgend seizoen niet meer voor FC Twente. De verrassende nummer vier van de Eredivisie had de 24-jarige middenvelder graag behouden, maar Anderlecht wil hem niet nog een jaar verhuren.

"Aangezien een definitieve overname van Michel financieel niet haalbaar is, moeten we afscheid nemen", zegt algemeen directeur Paul van der Kraan vrijdag op de site van FC Twente.

Vlap was afgelopen seizoen een belangrijke speler in de goed presterende ploeg van trainer Ron Jans. Hij miste geen enkele wedstrijd in de Eredivisie en was in 34 duels goed voor vijf goals en twee assist.

De Fries wilde zelf wel blijven bij FC Twente, maar hij heeft bij Anderlecht nog een contract tot en met juni 2024. Daardoor zou de Eredivisie-club een transfersom moeten betalen om hem over te nemen en dat geld is er in Enschede niet.

Vlap stapte drie jaar geleden voor een kleine 7 miljoen euro over van sc Heerenveen naar Anderlecht. Na een goed eerste seizoen belandde hij op een zijspoor in Brussel. De Belgische topclub verhuurde hem in het tweede deel van het seizoen 2020/2021 al aan het Duitse Arminia Bielefeld.

FC Twente heeft met Sem Steijn een mogelijk vervanger van Vlap vastgelegd. De twintigjarige aanvallende middenvelder komt transfervrij over van ADO Den Haag.