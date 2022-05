Vincent Janssen, Jerdy Schouten en Bruno Martins Indi maken deel uit van de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels van volgende maand.

Bologna-middenvelder Schouten debuteert in de selectie van Oranje. De 25-jarige Zuid-Hollander speelde in Nederland voor ADO Den Haag, Telstar en Excelsior, waarna hij in de zomer van 2019 de overstap maakte naar Bologna. Hij is normaal gesproken verzekerd van een basisplaats bij de club uit de Serie A.

De naam van Schouten is opmerkelijk, want hij maakte geen deel uit van de dertigkoppige voorselectie die bondscoach Louis van Gaal twee weken geleden bekendmaakte. Datzelfde geldt voor AZ-verdediger Martins Indi. De 34-voudig international speelde in juni 2017 zijn laatste interland.

De 27-jarige Janssen staat voor zijn rentree in het Nederlands elftal. De aanvaller van het Mexicaanse Monterrey mist wel het Nations League-duel met België van 3 juni, omdat hij twee dagen daarna trouwt. Zeventienvoudig international Janssen sluit na zijn huwelijk alsnog aan.

Jordy Clasie, Arnaut Danjuma Groeneveld, Luuk de Jong, Rick Karsdorp, Marten de Roon en Owen Wijndal zaten net als Janssen in de voorlopige selectie, maar hebben de laatste schifting niet overleefd. Ook doelman Justin Bijlow zit er nog niet bij. De doelman maakte woensdag in de Conference League-finale van Feyenoord tegen AS Roma zijn rentree na maanden afwezigheid door een voetblessure.

Selectie Oranje (26 spelers) Keepers: Jasper Cillessen (Valencia), Mark Flekken (SC Freiburg), Tim Krul (Norwich City)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Bruno Martins Indi (AZ), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Jerdy Schouten (Bologna), Guus Til (Feyenoord)

Aanvallers: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (CF Monterrey), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Burnley)

Oranje speelt vier duels in juni

Bondscoach Van Gaal zegt dat zijn verrassende keuze voor Janssen, Schouten en Martins Indi gebaseerd is op de korte voorbereidingstijd voor het WK. "Alleen deze periode en in september hebben we nog de kans nieuwe spelers aan het werk te zien. Daarom kies ik nu voor Bruno Martins Indi, Jerdy Schouten en Vincent Janssen."

"Dat zijn interessante spelers die ik graag van dichtbij wil meemaken tijdens een trainingskamp, hoewel ik sommigen natuurlijk al ken. Ik wil wel benadrukken dat iedereen bij ons in beeld blijft, ook de spelers die nu geen uitnodiging hebben gekregen."

Het Nederlands elftal wacht in juni in totaal vier wedstrijden in de Nations League. De ploeg van Van Gaal neemt het op tegen België (3 juni, Brussel), Wales (8 juni in Cardiff en 14 juni in Rotterdam) en Polen (11 juni, Rotterdam).

Het worden de eerste wedstrijden van Oranje met Edgar Davids als assistent-bondscoach. De oud-middenvelder werd onlangs aangesteld als opvolger van Henk Fraser, die van zijn nieuwe club FC Utrecht niet door mocht gaan als rechterhand van Van Gaal.

In september speelt Oranje nog twee Nations League-duels, waarna de ploeg van Van Gaal zich helemaal kan richten op het WK in Qatar (21 november-18 december). Het Nederlands elftal zit in een poule met Senegal, Qatar en Ecuador.